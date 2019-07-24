24.07.2019 | 10:50

В Пензенской области снизилось количество случаев бешенства у животных по сравнению с 2018 годом, когда наблюдался подъем этого заболевания (71 случай - в 2,4 раза больше, чем в 2017-м).

С января по июнь текущего года зарегистрировано 26 фактов заболевания животных гидрофобией, тогда как в I полугодии 2018-го их было 30. Примечательно, что в нынешнем году не обнаружено ни одной бешеной лисы, хотя именно эти животные считаются основными переносчиками инфекции.

Один случай смертельного заболевания зафиксирован у лося. Кроме того, водобоязнью заразились 7 собак, 16 кошек и 2 коровы.

Бешенство зарегистрировано в 13 муниципальных образованиях региона. Наибольшее число очагов пришлось на Пензу (4 случая), Земетчинский (4), Колышлейский (3) и Сердобский (3) районы.

Несмотря на спад эпизоотической активности, в I полугодии люди стали чаще страдать от укусов животных. Наибольший прирост отмечен в Иссинском, Лунинском, Башмаковском, Городищенском, Камешкирском и Никольском районах.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области призывают соблюдать правила профилактики бешенства: избегать контактов с безнадзорными животными, приобретать животных только в специализированных организациях, обязательно проводить вакцинацию, а в случае укуса или ослюнения неизвестным животным немедленно обращаться за помощью к медикам.