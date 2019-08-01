01.08.2019 | 12:50

В Заречном с начала года на свет появилось 386 детей. Родилось три двойни, 200 мальчиков и 186 девочек.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на заведующую акушерским отделением перинатального центра Елену Шустрикову, количество рожениц в 2019 году выросло на 19 по сравнению с тем же периодом 2018-го.

В Пензенском городском роддоме с 8:00 29 июля до 8:00 30-го зафиксировали необычное явление. В этот день маму впервые увидели 18 детей, причем все мальчики и ни одной девочки.

В 2018 году в Пензенской области в целом родилось 11 256 детей - 5 744 мальчика и 5 512 девочек. Среди появившихся на свет - 258 двойняшек и 15 тройняшек.