Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|14:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Дождь |
  75.00  |  $  64.04
 

Общество | В Заречном с начала 2019 года родилось 386 детей

01.08.2019|12:50
Печать

В Заречном с начала года на свет появилось 386 детей. Родилось три двойни, 200 мальчиков и 186 девочек.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на заведующую акушерским отделением перинатального центра Елену Шустрикову, количество рожениц в 2019 году выросло на 19 по сравнению с тем же периодом 2018-го.

В Пензенском городском роддоме с 8:00 29 июля до 8:00 30-го зафиксировали необычное явление. В этот день маму впервые увидели 18 детей, причем все мальчики и ни одной девочки.

В 2018 году в Пензенской области в целом родилось 11 256 детей - 5 744 мальчика и 5 512 девочек. Среди появившихся на свет - 258 двойняшек и 15 тройняшек.

Источник — фото zarpressa.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!