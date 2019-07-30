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Общество | В Пензенском роддоме в течение суток рождались одни мальчики

30.07.2019|11:56
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За сутки с 8:00 29 июля до 8:00 30-го в Пензенском городском роддоме на свет появились 18 детей, причем все - мальчики, ни одна девочка в этот период рождаться не пожелала.

«Минувшие сутки принесли еще несколько сюрпризов. Одна из рожениц в этот день родила пятого мальчика, причем в семье уже есть четверо богатырей. А для другой мамочки мечта стала реальностью, когда после двух дочек она произвела на свет сына», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве уточнили, что теперь врачи шутят: хотите родить сына, определите для себя дату - 30 июля.

«Войдет ли 31 июля в историю пензенского роддома как день, когда рождаются девочки, покажет время. Может, и не придется сомневаться. С 8:00 до 9:30 30 июля в четырех родах уже родились четыре девочки», - добавили в ведомстве.

В 2018 году в Пензенской области родились 11 256 детей - 5 744 мальчика и 5 512 девочек. Среди появившихся на свет - 258 двойняшек и 15 тройняшек.

Средний вес новорожденных составил 3,35 кг, а рост - 52,3 см. Средний возраст женщин, ставших мамами, - 29 лет.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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