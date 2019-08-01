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Общество | В 13 автобусах маршрута № 82с заменят обшивку сидений

01.08.2019|18:19
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После жалоб пензенцев перевозчиков призвали уделить внимание санитарному и эстетическому состоянию салонов автобусов и троллейбусов в областном центре.

Что касается троллейбусов, то в шести машинах уже провели кузовной ремонт с полной покраской, на 10 «в целях приведения в надлежащее эстетическое состояние» разместили наружную рекламу, еще в четырех отремонтировали напольные покрытия.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, транспортникам посоветовали обратить особое внимание на обшивку сидений.

25 июля на портале PenzaInform.ru размещалась жалоба жителя Пензы на «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон: к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.

«Предприятием-перевозчиком ведется работа по замене обшивки сидений на 13 автобусах большого класса марки МАЗ-103, работающих на маршруте регулярных перевозок города Пензы № 82с. Указанную работу планируется завершить в срок до 31 августа», - уточнили в мэрии.

Источник — фото www.penza-gorod.ru, Петра Артамонова
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Гость|01.08.2019 18:29|

penzainform.ru писал(a):

«Предприятием-перевозчиком ведется работа по замене обшивки сидений на 13 автобусах большого класса марки МАЗ-103, работающих на маршруте регулярных перевозок города Пензы № 82с. Указанную работу планируется завершить в срок до 31 августа», - уточнили в мэрии.
Врут,как всегда.Они привыкли врать и обирать нищее население.А их патрон в сговоре с этими олигархами.

Гость|01.08.2019 18:36|

А ещё есть новость. В одной маршрутке помыли полы

Гость|01.08.2019 18:43|

Не во всех автобусах объявляют остановки,не удобно особенно зимой,окна замёрзшие,и ничего не видно. Надо это взять на карандаш.

Гость|01.08.2019 18:47|

я конечно ЗА то,чтобы в этих 82с заменили обшивку.но почему все молчат,о 54???????? там сиденья(обшивка) мягкая,они воняют и постоянно мокрые(повторюсь т.к мягкие),как сядешь,так постоянно штаны в чем то

Гость|01.08.2019 19:09|

В Спутнике нет остановки возле АШАНА,люди выходят из 130 автобуса на газон,это нарушение правил перевозок пассажиров!!!

Имя: Гость
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