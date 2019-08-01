01.08.2019 | 18:19

После жалоб пензенцев перевозчиков призвали уделить внимание санитарному и эстетическому состоянию салонов автобусов и троллейбусов в областном центре.

Что касается троллейбусов, то в шести машинах уже провели кузовной ремонт с полной покраской, на 10 «в целях приведения в надлежащее эстетическое состояние» разместили наружную рекламу, еще в четырех отремонтировали напольные покрытия.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, транспортникам посоветовали обратить особое внимание на обшивку сидений.

25 июля на портале PenzaInform.ru размещалась жалоба жителя Пензы на «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон: к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.

«Предприятием-перевозчиком ведется работа по замене обшивки сидений на 13 автобусах большого класса марки МАЗ-103, работающих на маршруте регулярных перевозок города Пензы № 82с. Указанную работу планируется завершить в срок до 31 августа», - уточнили в мэрии.