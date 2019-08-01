После жалоб пензенцев перевозчиков призвали уделить внимание санитарному и эстетическому состоянию салонов автобусов и троллейбусов в областном центре.
Что касается троллейбусов, то в шести машинах уже провели кузовной ремонт с полной покраской, на 10 «в целях приведения в надлежащее эстетическое состояние» разместили наружную рекламу, еще в четырех отремонтировали напольные покрытия.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, транспортникам посоветовали обратить особое внимание на обшивку сидений.
25 июля на портале PenzaInform.ru размещалась жалоба жителя Пензы на «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон: к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.
«Предприятием-перевозчиком ведется работа по замене обшивки сидений на 13 автобусах большого класса марки МАЗ-103, работающих на маршруте регулярных перевозок города Пензы № 82с. Указанную работу планируется завершить в срок до 31 августа», - уточнили в мэрии.
penzainform.ru писал(a):Врут,как всегда.Они привыкли врать и обирать нищее население.А их патрон в сговоре с этими олигархами.