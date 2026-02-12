12 февраля вспомним теорию эволюции Дарвина

Сегодня, 12 февраля, во всем мире празднуют День Дарвина. Знаменитый английский ученый, основоположник теории естественного отбора и происхождения человека родился в 1809 году.

Впервые День Дарвина отметили в 2021 году, и с той поры он популярен у студентов и преподавателей вузов многих стран. Праздник не имеет официального статуса, но это не помешало ему стать международным.

Можно критиковать теорию эволюции, не принимать ее или противопоставлять ей другие гипотезы, однако вклад Чарлза Дарвина в науку, которая призвана служить человеку, никто не может оспорить. Поэтому второе название праздника - Международный день науки и гуманизма.

12 февраля значится в календаре праздничных дат и как Международный день брачных агентств. Организации, помогающие созданию семей, существуют уже более 370 лет. Первая контора такого рода - бюро встреч и адресов - открылась в Лондоне 29 сентября 1650 года.

12 февраля отметилось в истории некоторыми знаменательными событиями. Так, в 1864-м открылся Московский зоопарк, в 1908-м в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара с финишем в Париже, а в 1955-м советское правительство решило создать космодром Байконур.

В этот день кроме Чарлза Дарвина появились на свет ликвидировавший рабство 16-й президент США Авраам Линкольн, супруга Карла Маркса Женни фон Вестфален, одна из величайших балерин ХХ века Анна Павлова, купец и меценат, создатель литературно-театрального музея Алексей Бахрушин, Маршал Советского Союза Василий Чуйков.

По народному календарю сегодня Трехсвятие, или Васильев день. Считалось, что в дату памяти Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова звери образуют пары, чтобы продолжить свой род. По такому поводу в домах на стол подавались блюда из дичи.

Именины 12 февраля отмечают Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Пелагея, Петр, Степан и Федор.

Убывающая луна - в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что сильным личностям сегодня хорошо закладывать основу для будущих грандиозных проектов и решать вопросы, связанные с деньгами. Правда, серьезные переговоры стоит отложить. При ощущении слабости предпочтителен тихий отдых.