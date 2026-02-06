6 февраля - День отказа от мобильного телефона

Сегодня, 6 февраля, стоит попробовать полностью обойтись без мобильного телефона. Эксперимент станет мощным испытанием для силы воли в мире, где едва ли не каждый начинает свой день с просмотра ленты новостей или чтения постов в соцсетях. Тем не менее во Всемирный день отказа от мобильного телефона такая самопроверка уместна как никогда.

Инициаторы приводят ряд аргументов в пользу ограничения использования мобильной связи. Например, у человека, который всегда на связи, нет возможности побыть с собой наедине и помолчать. А от спама и рекламных звонков подчас нетрудно впасть в ярость.

Кроме того, доступность разговоров по сотовому телефону лишает людей живого общения, в котором важную роль играет передача информации невербальными способами. А у некоторых людей привыкание к гаджету настолько сильно, что при его отсутствии в поле зрения они испытывают серьезнейший дискомфорт - вплоть до стресса. Кстати, еще в 2008 году в психологии от английского no-mobile-phone phobia появился термин «номофобия» (страх оказаться без доступа к мобильному).

А еще сегодня Международный день бармена. Дата праздника совпадает с днем святого Аманда - бенедиктинского монаха, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов. Православная церковь его не знает, тем не менее День бармена в России прижился.

Если у вас есть знакомая по имени Оксана или Ксения, не забудьте сегодня поздравить ее с именинами. Потому что 6 февраля православные христиане отмечают день памяти блаженной Ксении Петербургской - одной из самых почитаемых святых.

В истории 6 февраля известно несколькими знаменательными событиями. В 1626 году во Франции Людовик XIII подписал эдикт о запрещении дуэлей, в 1900-м впервые в мире был передан радиосигнал о бедствии на море, а в 2004-м 357 парашютистов «нарисовали» в небе над Таиландом гигантский цветок, установив рекорд по купольной акробатике (продержавшийся, впрочем, всего 2 года).

6 февраля родились американский диетолог, автор книги «Чудо голодания» Пол Брэгг, президент США Рональд Рейган, народная артистка СССР Алла Тарасова, ямайский музыкант Боб Марли.

В народном календаре 6 февраля - Ксения Полузимница, или Аксиньин день. В этот день крестьяне внимательно изучали цены на хлеб: если он дешевел - ждали хорошего урожая. А до него обходились остатками в закромах. Народная поговорка «зима на тепло, но мужику к весне тяжелее» дает понять, что съестных припасов могло и не хватить.

Именины, помимо Ксении, отмечают Герасим, Денис, Иван, Николай, Павел и Тимофей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунному календарю полагает день тяжелым и напряженным. Конфликт может вспыхнуть из-за любого слова, жеста, даже взгляда, поэтому сегодня нельзя забывать о поддержании внутреннего баланса.