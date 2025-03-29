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Не забудь!

30 марта прогуляемся по весеннему парку

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Сегодня постарайтесь найти время, чтобы полюбоваться красотой природы и своими глазами увидеть, как она восстает от зимнего сна. Потому что 30 марта неофициально отмечается день прогулки по парку. А если учесть, что дата совпадает с воскресным днем, то повод подышать свежим воздухом и отдохнуть становится однозначным.

Такое времяпрепровождение особенно актуально в свете Дня осведомленности о синдроме упущенных каникул. В 2023 году акция впервые прошла в России с целью обратить всеобщее внимание на необходимость своевременного отдыха. Согласно статистике, в 2024 году каждый второй россиянин не смог полноценно отдохнуть: 49,5% либо брали отпуск всего 1 раз, либо не отдыхали вообще. Участники исследования, пропустившие отпуск, описывая свое состояние, указывали на опустошенность, истощение и стресс. Это состояние психологи и называют «синдромом упущенных каникул».

А вот наши славянские предки хорошо понимали, как важно привечать весну. В этот день они отмечали Ладодение - праздник весны и тепла. В этот день было принято воспевать матушку-природу, начинающую пробуждаться после морозов. Молодежь водила хороводы, хозяйки пекли из теста жаворонков и размещали их над дверью.

У мусульман сегодня Ураза-байрам (праздник разговения).

30 марта в России вспоминают то, что сделал для страны сотни лет назад Иван Сусанин. Простой крестьянин из Костромской области 30 марта 1613 года совершил настоящий подвиг. Воспетый поэтами образ стал центральным в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя».

Имя героя обросло легендами и вызывает множество споров среди исследователей. До сих пор не прояснены все обстоятельства события, включая точное время, место гибели героя и положение дел там, где он жил.

30 марта произошло несколько важных исторических событий. Так, в этот день в 1814 году состоялась капитуляция Парижа, в 1867-м Россия и США заключили соглашение о продаже Аляски, а в 1970-м на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

30 марта родились испанский художник Франсиско Гойя, французский поэт Поль Верлен, голландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог, советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.

В народном календаре 30 марта - Алексей Теплый. На Руси замечали, что в этот день бурно таял снег. Если появлялись большие ручьи, следовало ждать сильного половодья.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Виктор, Макар и Павел.

Сегодня новолуние - время, когда лунный календарь рекомендует не расходовать силы, а ограничиться составлением планов и проектов.

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