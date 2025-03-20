21 марта - Всемирный день поэзии

20.03.2025 | 16:38

21 марта начните день со стихов, желательно о весне. Например, со всем известных строчек Фета: «Я пришел к тебе с приветом, // Рассказать, что солнце встало, // Что оно горячим светом // По листам затрепетало; // Рассказать, что лес проснулся, // Весь проснулся, веткой каждой, // Каждой птицей встрепенулся // И весенней полон жаждой».

Вы сразу почувствуете, что сегодня Всемирный день поэзии.

А если вы давно не были в кукольном театре, пора восполнить этот пробел, потому что 21 марта отмечается Международный день кукольника. Между прочим, в репертуаре пензенского «Кукольного дома» есть не только детские, но и взрослые спектакли.

Еще один праздник 21 марта отмечают в странах Востока - Навруз, день весеннего равноденствия. К нему принято убираться в домах и на подворьях, а также готовить много еды и ждать гостей. На праздничном столе обязательно должно быть семь блюд из семи разных зерновых и бобовых культур: пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, кунжута, бобов, гороха.

Навруз в Пензенской области широко отмечают в узбекской и татарской общинах. Для многих мусульман это праздник щедрости и гостеприимства. Главный атрибут Навруза - вкусный плов.

Также 21 марта отмечаются Всемирный день людей с синдромом Дауна и Международный день лесов.

В народном календаре - весенний солнцеворот, или Вербоносица. Считалось, что в этот день прилетают жаворонки, а чтобы завлечь весну, в дом приносили веточки вербы.

Именинники сегодня Афанасий, Владимир, Иван.

21 марта родились композиторы Иоганн Себастьян Бах и Модест Мусоргский, а также народный артист СССР, популярный исполнитель Леонид Утесов, дипломат, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня решать простые вопросы и не принимать серьезных решений. День подходит для приобретения новых знаний и опыта. А еще могут внезапно открыться неожиданные возможности, которыми лучше воспользоваться.