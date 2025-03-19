20 марта - весеннее равноденствие и День счастья

19.03.2025 | 14:59

Сегодня - день весеннего равноденствия: Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, что его лучи падают отвесно на экватор. Солнце переходит из Южного полушария в Северное, и день почти равен ночи.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года, а промежуток между двумя одноименными равноденствиями называют тропическим годом. В нем около 365,2422 солнечных суток. Из-за этой приблизительности равноденствие каждый год приходится на разное время, каждый год продвигаясь вперед примерно на 6 часов. В этом году оно совпадает с 20 марта.

Сегодняшний день богат международными праздниками: можно отметить День счастья, День Земли, День астрологии, День без мяса и даже День французского языка.

В весеннее равноденствие в ряде стран Ближнего и Среднего Востока отмечают Навруз. К празднику принято убираться в домах и на подворьях, готовить много еды и ждать гостей. На столе обязательно должны быть 7 блюд из 7 разных зерновых и бобовых культур: пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, кунжута, бобов и гороха.

20 марта отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1535 году в России состоялась первая централизованная денежная реформа - в оборот вошли копейка, деньга (полкопейки) и полушка (четверть копейки), в 1852-м опубликован роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», в 1930-м открылось Высшее аэромеханическое училище (будущий МАИ), а в 1992-м учредили звание Героя Российской Федерации и медаль «Золотая звезда».

В этот день родились норвежский драматург, поэт и публицист Генрик Ибсен, народный артист СССР пианист Святослав Рихтер, русский художник-пейзажист Иван Шишкин, ученый-геофизик, академик, бард и поэт Владимир Городницкий.

В народном календаре - Павел Капельник. В этот день в народе говорили: с крыш капает, а за нос мороз цапает. По народным приметам обильная капель и хмурое утро предвещали хороший урожай конопли летом. Пасмурная погода давала понять, что в ближайшее время придут заморозки.

Именинники 20 марта - Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня разобраться с простыми задачами и не принимать серьезные решения.