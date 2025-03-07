07.03.2025 | 16:35

Сегодня, 8 марта, Международный женский день. Это праздник, в который не только чествуют прекрасную половину человечества, но и отмечают достижения женщин в различных сферах: политике, экономике и других.

История его отсылает нас в начало XX века. 8 марта 1910 года в Копенгагене состоялась II Международная конференция работающих женщин. Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня, чтобы поддержать слабый пол в борьбе за его права.

Впрочем, существовала еще одна предпосылка отмечать женский день в начале весны: 8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка провели «марш пустых кастрюль», требуя повышения зарплат, улучшения условий труда и равных прав для женщин.

А еще сегодня отмечается международный праздник - День корректуры (или День корректорской правки), его могут отметить люди, занятые исправлением ошибок в чужих текстах.

День 8 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 1824 году великий пианист Ференц Лист дебютировал в Париже, в 1910-м баронесса Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом, а в 1929-м в Ленинграде состоялось первое выступление ансамбля «Теа-джаз» (театральный джаз) под руководством Леонида Утесова.

В народном календаре сегодня Поликарпов день: на Руси незамужние девушки грустили и убирали наряды. Ведь если не получилось выйти замуж до Масленицы, то приходилось ждать конца весны.

В этот день наши предки говорили: «Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками». Впрочем, скорой весны не ждали, понимая, что морозы еще могут вернуться.

Именины 8 марта отмечают Александр, Алексей, Иван, Климент, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Сергей и Федор.

В этот день родились русский психиатр Петр Ганнушкин, советский режиссер, автор фильмов-сказок Александр Роу, народный артист СССР Евгений Матвеев, чукотский советский писатель Юрий Рытхэу, советский актер театра и кино, артист эстрады Борис Владимиров.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует сегодня использовать энергию на благо себе и окружающим людям. Удача в этот день будет со справедливыми и мудрыми.