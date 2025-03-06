7 марта готовимся к Международному женскому дню

06.03.2025 | 17:10

Сегодня, 7 марта, нелегкий день для мужчин. Завтра они скажут своим любимым мамам, женам, дочкам, подругам теплые слова и вручат подарки, но сначала им еще предстоит найти то, что точно понравится близким.

Если для сильной половины человечества 7 марта - день мучительного выбора, то для женщин - повод навести красоту. Не пожалейте времени на себя, чтобы назавтра предстать во всем своем великолепии.

День 7 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 321 году римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха, в 1609-м потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского, в 1876-м Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат, в 1912-м Амундсен известил мир об открытии Южного полюса, а в 1960-м в СССР сформировали первый отряд космонавтов - 12 лучших военных летчиков страны, отобранных при личном участии главного конструктора ракетно-космической промышленности Сергея Королева.

7 марта родились французский композитор, автор «Болеро» Морис Равель, русский художник-портретист Борис Кустодиев, японский писатель Кобо Абэ, советский прозаик Владимир Чивилихин, народный артист РСФСР Андрей Миронов.

С именинами в этот день можно поздравить Андрея, Афанасия, Варвару, Виктора, Владимира, Елизавету, Ивана, Иосифа, Ирину, Михаила, Николая, Павла, Прасковью, Сергея, Степана, Федора и Филиппа.

В народном календаре сегодня Маврикиев день. Считалось, что именно на него прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. На Маврикия начинались первые работы в поле и огороде. На будущие пашни и грядки вывозили скопившийся за зиму навоз, пока дорога еще позволяла проехать к полям. К столу на Маврикия подавали так называемую черную уху - суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев.

В этот день девицы, у которых женихов не было, совершали обряды для их привлечения. Так, они заметали с улицы в избу сор и приговаривали: «Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне, женихи, с чужих дворов».

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня вас могут посетить тревожные и мрачные мысли. Постарайтесь от них отвлечься, а еще избегайте конфликтов на работе.