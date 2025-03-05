6 марта - Международный день зубного врача

05.03.2025 | 17:02

6 марта отмечается Международный день зубного врача. Именно эти специалисты избавляют нас от мучительной, сводящей с ума боли, исправляют прикус, лечат десны.

По отзывам стоматологов, женщины переносят лечение гораздо спокойнее мужчин - представители сильной половины человечества нередко панически боятся одного вида врачебного кресла и инструментов. Но благодаря развитию науки и внедрению новых технологий визит к дантисту все меньше напоминает экзекуцию.

Праздник не случайно отмечают именно сегодня: 6 марта 1790 года личный зубной врач Джорджа Вашингтона изобрел стоматологический бор. Это была крупногабаритная машина с ножным приводом, с ее помощью дантист Гринвуд изготовил для первого президента США 4 съемных зубных протеза.

6 марта произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин, в 1925-м в свет вышел первый номер газеты «Пионерская правда».

6 марта родились итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти, советский кинорежиссер и сценарист народный артист СССР Марк Донской, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В народном календаре сегодня Тимофей Весновей. В старину полагали, что именно сегодня начинают дуть теплые ветры. Название было дано в честь преподобного Тимофея, жившего в VIII веке и, по преданию, умевшего исцелять больных и изгонять злых духов. «Тимофей Весновей - уж тепло у дверей», - говорили крестьяне.

По погоде в этот день судили о всей весне, поэтому земледельцы очень надеялись, что будет солнечно и тепло. А вот если шла гроза, действовали другие приметы: гром при северном ветре обещал холода, при восточном - теплую и сухую погоду, при южном - просто тепло.

Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня самое время дать старт важному делу или наконец приняться за то, что давно откладывалось в ожидании подходящего момента. Если мешает плохое настроение, можно сбросить стресс, занявшись спортом.