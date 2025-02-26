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27 февраля - День полярного медведя

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Сегодня, 27 февраля, отмечается Международный день полярного (белого) медведя. Экологический праздник призван привлечь внимание общества к необходимости охраны данного вида.

Белые медведи обитают на территории России, Норвегии, Канады, Дании (Гренландия) и Соединенных Штатов Америки (Аляска). Этим животным комфортно при температуре окружающей среды -45 °С и ниже: тепло сохраняется благодаря меху и толстому слою подкожного жира.

В 2023 году в мире насчитывалось от 22 000 до 31 000 особей. По мнению ученых, из-за глобального потепления, вызывающего таяние арктических льдов, и разработки нефтяных месторождений с последующим загрязнением среды популяция северных гигантов может значительно сократиться.

А еще сегодня - День сил специальных операций в России и Международный день оптимиста.

27 февраля известно несколькими важными историческими событиями. В 1598 году Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова. В 1879-м был получен искусственный подсластитель сахарин, благодаря которому диабетики и худеющие могут пить сладкий чай и кофе. В 1964-м был спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат - мезоскаф «Огюст Пикар», сконструированный Жаком Пикаром для швейцарской выставки. А в 1997-м было объявлено о первом успешном клонировании млекопитающего - овечки Долли.

27 февраля родились римский император Константин Великий, русский живописец Николай Ге, народная артистка России Гелена Великанова, заслуженный артист РСФСР Евгений Урбанский, англо-американская киноактриса Элизабет Тейлор.

В народном календаре 27 февраля - Кирилл Весноуказчик. Если погода стояла хорошая, ждали крепких морозов весной. В этот день мужчины выходили на места будущей пашни и утаптывали снег, чтобы сохранить влагу на полях.

Еще одно название праздника - Бабьи взбрыксы. В этот день женщины угощали повивальных бабок, принявших у них роды.

Именины отмечают Георгий, Исаакий, Кирилл, Михаил, Рафаил и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит избегать конфликтов и ссор. Внутренний стресс будет нарастать, возможны вспышки агрессии, поэтому рекомендуется сохранять душевное спокойствие.

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