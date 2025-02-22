23 февраля - День защитника Отечества

22.02.2025 | 14:53

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника Отечества. Считается, что он был установлен в честь событий, произошедших в 1918 году под Псковом и Нарвой. Именно там отряды Красной армии одержали первые победы над войсками кайзеровской Германии.

В 1922 году 23 Февраля было объявлено Днем Красной армии. Позднее его отмечали как День Советской армии и Военно-морского флота, после распада СССР он получил название День защитника Отечества, но в народе считается праздником всех мужчин. Поздравляют и пап, и дедушек, и просто коллег, отслуживших в армии.

23 февраля произошло также несколько важных исторических событий. В 1826 году Николай Лобачевский представил доклад, где изложил основы новой, неевклидовой геометрии, нарушившей общепринятые прежде представления. В 1874-м офицер британской армии Уолтер Уингфилд запатентовал корт для игры в большой теннис. А в 1958-м в Москве на Поклонной горе заложили памятник Победы.

В этот день родились русский художник-авангардист Казимир Малевич, американский кинорежиссер Виктор Флеминг, чехословацкий журналист и писатель Юлиус Фучик, народный артист России, композитор Евгений Крылатов и народный артист СССР Олег Янковский.

В народном календаре 23 февраля - Прохор Весновей. В старину полагали, что именно в этот день совершается поворот на весну. Также на Прохора чтили Харлампия, считавшегося хранителем от внезапной смерти без покаяния. Любопытно, что этого святого называли еще покровителем чиновников.

Именины отмечают Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Марк, Петр, Порфирий, Прохор, Семен и Харлампий.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует не начинать ничего нового -лучше завершить все старые дела.