5 декабря - Международный день добровольцев

04.12.2024 | 16:09

Сегодня, 5 декабря, отмечается День воинской славы России, учрежденный в честь начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой в 1941 году.

83-я годовщина, которая отмечается в 2024-м, - еще один повод вспомнить героев Великой Отечественной. Событие имело не только военное, но и политическое значение: впервые во Второй мировой войне войска вермахта потерпели весомое поражение.

Также сегодня отмечается Международный день добровольцев. Он появился в календаре в 1985 году. Его учредили для поддержки волонтеров, отдающих свое свободное время на благо общества, популяризировать их работу, привлечь в добровольческое движение новых участников.

5 декабря - Всемирный день почв. Праздник учрежден ООН, чтобы подчеркнуть необходимость осознания того, как важны почвенные ресурсы планеты. Они играют огромную роль в жизни государств, а также в экосистеме Земли. 95% пищи человек получает из почвы, поэтому важно предотвратить ее загрязнение. Истинный масштаб деградации этого ресурса до сих пор неизвестен.

А еще сегодня День онлайн-предпринимателя.

5 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1714 году Петр I учредил орден святой великомученицы Екатерины. Единственной при жизни императора обладательницей этого ордена стала его супруга Екатерина Алексеевна. В 1924 году в русском селе Палех были созданы художественные мастерские, а в 1957-м в Ленинграде на воду спустили атомный ледокол «Ленин».

В народном календаре 5 декабря - Прокопьев день. Наши предки были уверены, что с этого времени налаживается прочный санный путь, и всем миром ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить его. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. А после работы устраивали шумные гулянья с угощением.

5 декабря появились на свет поэты Федор Тютчев и Афанасий Фет, кинорежиссер-мультипликатор Уолт Дисней, оперный певец Хосе Каррерас и французская певица Патрисия Каас.

Именины сегодня отмечают Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Фаддей, Федор и Яков.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день вам будет сопутствовать удача. Смело беритесь за все дела, которые раньше откладывали.