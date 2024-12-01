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2 декабря поздравим банковских работников и компьютерных художников

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В России 2 декабря профессиональный праздник отмечают банковские работники. Он был учрежден в 2004 году по инициативе Ассоциации российских банков.

В этот день в 1990-м приняли первые в новейшей отечественной истории федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности». Они положили начало формированию современной отечественной банковской системы.

Служба в банке считается выгодной и престижной. Однако эта работа только кажется простой - она требует полной отдачи, внимания и собранности.

Кроме того, 2 декабря - Киберпонедельник, иными словами время онлайн-распродаж в интернет-магазинах. Как и «черная пятница», он проводится в преддверии рождественских и новогодних праздников. Так что, если вы не успели или не захотели воспользоваться скидками в обычных магазинах, можно посетить виртуальные торговые платформы и купить желаемое.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства.

А еще 2 декабря неофициальный профессиональный праздник у художников двухмерной компьютерной графики. Без 2D-дизайнеров невозможно существование компаний, создающих компьютерные игры. Художники говорят, что работают в «мультяшном стиле», зачастую они сами придумывают героев, их образы. Чтобы стать 2D-дизайнером, иметь специальное образование необязательно. Для начала нужно овладеть такими программами, как Photoshop, Corel Painter, Adobe Flash или Illustrator.

2 декабря вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1409 году в Лейпциге основали один из первых в Центральной Европе университетов, в 1805 году произошло Аустерлицкое сражение, в 1841-м в Санкт-Петербурге после перестройки торжественно открылся Аничков мост, в 1956-м Фидель Кастро с отрядом прибыл на Кубу, чтобы осуществить государственный переворот, а в 1971-м были образованы Объединенные Арабские Эмираты.

В народном календаре 2 декабря Авдей Радетель. На Руси верили, что Авдей покровительствует хозяйству и семейному благополучию, потому и прозвали святого Радетелем. В этот день нужно постучать обухом топора по косякам дверей и оконным рамам, чтобы помешать нечисти пробраться в дом.

Именины 2 декабря отмечают Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Геннадий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Ил(л)арион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор и Яков.

В этот день родились греческая и американская оперная певица Мария Каллас, американская певица и танцовщица Бритни Спирс и итальянский модельер Джанни Версаче.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь гласит: это мощный день. Сегодня можно найти силы для совершения важных дел.

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