20 августа - всемирный день лени

Сегодня, 20 августа, любители поспать подольше или просто понежиться в постели могут отметить всемирный день лени. Его придумали в Колумбии в 1984 году, с тех пор он остается неофициальным, но глубоко уважаемым миллионами людей.

На самом деле смысл праздника - привлечь внимание к естественной потребности человека в отдыхе. Иногда нужно позволять себе побездельничать, чтобы организм не перетруждался. Это важно как для физического, так и эмоционального здоровья.

Кроме того, сегодня по всей планете отмечается День комара. Проводится он не для того, чтобы как-то поддержать насекомое, а наоборот, с целью донести до общественности опасность распространения малярии через укусы кровососущих.

А еще сегодня исполнилось 60 лет Чебурашке - советские дети познакомились с ним в 1966 году. Наивный и трогательный ушастик с большими глазами не похож ни на одно из животных, но его безмерное обаяние покорило уже не одно поколение. Зверек даже стал своего рода русским символом.

20 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В этот день в 1721 году были пущены знаменитые фонтаны и каскады Петергофа, в 1812-м Михаил Кутузов был назначен главнокомандующим всеми действующими российскими армиями, в 1915-м в русскую армию приняли 18-летнего Георгия Жукова - будущего Маршала Советского Союза, а в 1945-м в СССР создали сверхсекретный комитет для руководства работами по использованию атомной энергии урана.

20 августа родились писатели Болеслав Прус и Василий Аксенов и ученый, историк-скандинавист, геральдист, журналист, исследователь кулинарного искусства Вильям Похлебкин.

В народном календаре 20 августа - Марины-Пимены. Двойное название праздник получил в честь преподобного Пимена и мученика Марина. В этот день хозяйки подавали на стол пироги с малиной, урожай которой уже сходил на нет. А мужчины в шутку приговаривали: «Марины - не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут».

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Ирина, Митрофан, Михаил, Никанор, Петр, Пимен и Степан.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, наступило время перемен. Успех ждет деятельных и активных, а вот медлительность совсем неуместна.