8 ноября - Международный день пианиста

07.11.2024 | 16:21

8 ноября во всем мире отмечается неформальный праздник - День пианиста. К нему имеют отношение не только музыканты, виртуозно владеющие черными и белыми клавишами, но и поклонники фортепианной музыки, студенты-музыканты, преподаватели и даже мастера, создающие инструмент. Так что, если вы можете сыграть хотя бы «Собачий вальс», празднуйте!

А еще 8 ноября в России отмечают День Сибири. Праздник уходит корнями в конец XIX века. В 1881 году император Александр III обратился к жителям этого края с посланием и пожелал им процветания. До Гражданской войны во многих сибирских городах по этому случаю устраивались ярмарки, народные гулянья, позже традиция была забыта, а теперь возрождается.

Также сегодня отличный повод отдохнуть от современных технологий: 8 ноября установили Всемирный день без Wi-Fi. Его инициаторы хотели напомнить людям, что влияние радиоканалов и радиоволн на организм человека пока недостаточно изучено, риск негативного воздействия технологии, без которой сложно представить жизнь, остается.

Кроме того, 8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.

8 ноября произошло несколько знаменательных событий. В 1943-м в СССР были учреждены военный орден «Победа» и орден Славы трех степеней, в 1961-м вышла в эфир первая игра «Клуба веселых и находчивых» (КВН), а в 1975-м капитан Валерий Саблин поднял восстание на корабле «Сторожевой» с целью смены партийно-государственного аппарата.

В народном календаре 8 ноября - Дмитриев день, когда было принято справлять поминки по усопшим, как и накануне.

Именины сегодня празднуют Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий и Марк.

8 ноября появились на свет многие творческие люди, в том числе писатели Брэм Стокер (автор «Дракулы») и Маргарет Митчелл (ее перу принадлежат «Унесенные ветром»), артисты Вера Комиссаржевская и Ален Делон.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь называет день подходящим для перемен. Смело начинайте новые дела, а если сил для этого недостаточно, то можете заняться построением планов.