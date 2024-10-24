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25 октября - День таможенника

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25 октября в России отмечается День таможенника. Впервые указ о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских» появился в 1653 году. Его издал царь Алексей Михайлович. С этого момента таможня стала государственной службой.

Еще один профессиональный праздник сегодня - День работника кабельной промышленности. Он был учрежден в честь события, произошедшего в 1879 году. Тогда инженеру немецкой электрической компании Siemens & Halske было выдано свидетельство, разрешающее проведение работ на построенном компанией заводе по изготовлению изолированной проволоки и телеграфных кабелей в Санкт-Петербурге.

Также сегодня отмечается неофициальный праздник - День маркетолога.

25 октября случилось несколько знаменательных событий. В 1854 году произошла крупнейшая битва Крымской войны 1853-1856 гг. - Балаклавское сражение, в 1922-м в Советской России завершилась Гражданская война, а в 1990-м вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле чудес».

25 октября появились на свет французский композитор Жорж Бизе, советская и российская оперная певица Галина Вишневская, испанский художник Пабло Пикассо, французская актриса театра и кино Анни Жирардо.

В народном календаре 25 октября - Андрон Звездочет. В это время продолжался помол: из зерна делали крупу и муку, самым популярным блюдом на столах наших предков была каша - ячменная, овсяная или пшенная.

Именины сегодня отмечают Александр, Богдан, Денис, Доминика, Иван, Кузьма, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай и Тарас.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: день не вполне благоприятен для работы - возможны конфликты, неудачи, серьезный стресс. Важно сохранять спокойствие, не поддаваться всеобщей взвинченности и не принимать важные решения на долгосрочный период.

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Источник — фото pxhere.com
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