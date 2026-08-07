7 августа - Международный день холостяка - неформальный праздник, посвященный неженатым мужчинам и незамужним женщинам. Имеется у него и другое, более грустное название - День одиноких сердец.

Хотя в обществе принято сочувствовать холостякам и помогать им с устройством личной жизни, исследования показывают, что современные мужчины и женщины все реже стремятся связать себя узами брака. Семейной жизни они предпочитают учебу, карьеру или просто свободу.

Православные сегодня отмечают Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.

7 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1714-м русский флот одержал первую крупную победу над шведами у мыса Гангут в ходе Северной войны, в 1803-м началось кругосветное путешествие парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием капитан-лейтенантов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, в 1870-м Федор Тютчев написал знаменитое стихотворение «Я встретил вас...», а в 1987-м американка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию: она преодолела 4 160 метров Берингова пролива от американского острова Малый Диомид в штате Аляска до советского острова Большой Диомид.

В этот день родились танцовщица и шпионка голландского происхождения Маргарета Гертруда Зелле (Мата Хари), русский поэт и прозаик Константин Случевский, архитектор, живописец и сценограф Федор Шехтель.

В народном календаре сегодня Анна Летняя. Несмотря на прозвище, она считалась зимоуказательницей - по этому дню судили о том, какой окажется зима. На Руси подмечали: какова погода до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова зима после декабря. Также верили, что тепло на Анну предвещает холодную зиму, а дождь - снежную.

Именины 7 августа отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай.

Убывающая Луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день хорошо закладывать фундамент будущих больших дел. Сегодня неудачное время для путешествий, безделья и грусти.