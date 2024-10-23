24 октября - День без бумаги

23.10.2024 | 14:32

Сегодня, 24 октября, в четвертый четверг октября, в России отмечается День без бумаги, нацеленный на пропаганду цифровых технологий и электронного документооборота, позволяющих сократить потребление бумаги.

За два последних десятилетия расход ценного ресурса во всем мире увеличился примерно на 26%. Леса просто не успевают вырасти взамен вырубленных, между тем 45% бумажных документов выбрасываются в течение суток после печати. А экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26 000 литров воды, 3 кубометра земли, 240 литров горючего и 4 000 кВт/ч электричества.

24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. Первые в истории страны подобные структуры появились в 1918 году. Это были части особого назначения (ЧОН), которые вели борьбу с басмачами в Средней Азии и повстанцами в РСФСР. А 24 октября 1950 года была издана директива о формировании до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной численностью по 120 человек. Поэтому 24 октября считается днем рождения армейского спецназа.

Сейчас свои подразделения специального назначения имеют многие силовые структуры и федеральные ведомства. Они занимаются разведкой, проводят антитеррористические операции, ищут и задерживают особо опасных и вооруженных преступников, ликвидируют преступные группировки, освобождают заложников.

А еще сегодня Всемирный день борьбы с полиомиелитом - опасным вирусным заболеванием, поражающим нервную систему человека. Он развивается преимущественно в детском возрасте и способен если не погубить ребенка, то оставить его инвалидом. В этот день проводятся профилактические мероприятия и просветительские акции, посвященные борьбе со страшным недугом.

В истории 24 октября произошло несколько знаменательных событий. В 1897 году в России состоялся первый официальный футбольный матч, в 1935-м на Спасской башне Московского Кремля была установлена первая пятиконечная звезда, а в 1938-м в универмаге Нью-Йорка в продажу поступил товар, вызвавший невиданный ажиотаж у женщин, - нейлоновые чулки.

24 октября появились на свет швейцарский врач и алхимик Парацельс, основатель «хрустальной империи» Swarovski Даниэль Сваровски, народный художник СССР Константин Юон, актер театра, эстрады и кино Аркадий Райкин, советский писатель Венедикт Ерофеев и советский режиссер Динара Асанова.

В народном календаре 24 октября - Филиппова канитель. Канителью в старину называли распутицу и грязь на дорогах. Примечали, что если утром на Филиппа шел снег, то это предвещало суровую зиму.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Ил(л)арион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет и Филипп.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день весьма благоприятен для получения новых знаний, но не годится для начала новых дел.