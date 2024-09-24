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25 сентября поздравим фармацевтов

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Сегодня, 25 сентября, отмечается Всемирный день фармацевта. Эти люди продают лекарства в аптеках, занимаются изготовлением препаратов и их исследованием, а еще следят за условиями хранения медикаментов.

В фармацевтическую отрасль входит и система разработки и производства препаратов, доклинических и клинических исследований, контроля качества.

Значимость профессии такая же, как и у врачей. Обеспечивая пациента медикаментами, которые помогают побороть болезнь, фармацевт должен знать их состав, разбираться в тонкостях применения, правильном хранении и грамотно давать нужные пояснения.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России. В 1918-м английский врач Джеймс Бланделл провел первое переливание крови от человека к человеку. В 1945-м в СССР состоялся рекордный затяжной прыжок из стратосферы, а в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку. Этот день считали важным охотники, которые полагали, что если сегодня добудут хотя бы зайца, то их ждет удача во всех делах.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Бондарчук, актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас.

Именины отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует укротить эмоции, поубавить желания, укрепить дух и самодисциплину. Не рекомендуется сегодня заниматься денежными вопросами.

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