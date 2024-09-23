Сетевое издание|18+|Вторник|24 сен 2024|01:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

Не забудь!

24 сентября - День караванщиков

Печать
Telegram

Сегодня, 24 сентября, отмечается необычный праздник - Международный день караванщика. Само слово «караван» изначально обозначало группу путешественников и их вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности.

А сегодня можно от души поздравить тех, кто ходит в транспортных колоннах и судовых караванах - это, например, дальнобойщики и команды торговых судов.

Кроме того, с 2016 года 24 сентября является Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

В историю 24 сентября вошло благодаря ряду знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1960-м в этот день в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец, а в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

В народном календаре 24 сентября - Федорины вечерки, третья встреча осени. В это время селяне подводили итоги урожайной поры, убирали последний лук, прятали ульи в омшаник. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали овощи на зиму.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

24 сентября родились итальянский математик, изобретатель известного всем автомобилистам механизма Джероламо Кардано, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (его знаменитые романы - «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1984-1985 гг. Константин Черненко.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день наполнен энергией, и рекомендует провести его активно, в движении и приподнятом настроении.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте