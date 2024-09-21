22 сентября - День осеннего равноденствия

21.09.2024 | 14:10

Сегодня, 22 сентября, отмечается День осеннего равноденствия: Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Северного полушария в Южное. С этого дня в Северном полушарии наступает астрономическая осень. Дата по всемирному времени выпадает на 22 или 23 сентября. А в Южном полушарии равноденствие считается весенним.

22 сентября отмечаются 2 всемирных экологических праздника: День защиты слонов и День защиты носорога. Они учреждены благодаря усилиям экологов, стремившихся привлечь внимание к проблеме истребления этих животных и их мучительного содержания в неволе.

Так, носороги (их насчитывается 5 видов: белый, черный, индийский, суматранский и яванский) - одна из главных целей браконьеров, для которых ценен рог животного. В ХХ веке тяжеловесов хищнически истребляли, и теперь они рискуют вымереть. В частности, северный подвид белого носорога исчез в марте 2018 года, а технически - еще раньше.

В шаге от вымирания находятся и африканские слоны, которых безжалостно уничтожали ради бивней и мяса. Свою роль в уменьшении численности ушастых гигантов сыграла вырубка лесов, где они обитают в естественных условиях. В зоопарках слоны не размножаются.

22 сентября - прекрасное время для того, чтобы прокатиться на велосипеде или самокате (разумеется, с соблюдением всех мер безопасности) либо просто прогуляться пешком. Ведь сегодня отмечается Всемирный день без автомобиля, когда предлагается обойтись без 4 колес хотя бы в течение суток.

Не дышать выхлопами, не стоять в пробках, не думать о цене на бензин - вот что ждет тех, кто согласится отказаться от поездок на машине. А может быть, кому-то это настолько понравится, что он решит растянуть удовольствие на неделю, а там - чего не бывает в жизни! - и на год-другой, чтобы и здоровье сохранить, и экологическую ситуацию улучшить.

В этот день произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1764 году в России ввели каменные верстовые столбы, в 1784-м было основано первое русское поселение на Аляске, в 1839-м состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года, а в 1862-м Авраам Линкольн объявил, что все рабы станут свободными навсегда. Масштабная отмена рабства в США состоялась 1 января 1863-го.

22 сентября родились английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле Майкл Фарадей, литовский композитор и художник Микалоюс Чюрленис, автор толкового словаря русского языка Сергей Ожегов и американский певец и общественный деятель Дин Рид.

В народном календаре 22 сентября - день Акима и Анны. По преданию, Иоаким и Анна были бездетной четой из Иерусалима, горячо мечтавшей о ребенке. Супруги искренне молились и даже удалились в пустыню для того, чтобы сосредоточиться на общении с богом. Они всей душой хотели стать родителями, и после долгих лет брака им была ниспослана дочь Мириам (Мария).

В народе день Акима и Анны называют Днем рожениц. В этот день поздравляли молодых матерей и чествовали повивальных бабок: пекли круглые пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А молодые родители или бездетные новобрачные дарили подарки близким людям - как правило, такие же круглые пироги.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита и Сергей.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет этот день временем духовного преображения и победы над собой. Если сконцентрироваться на одной цели, она будет достигнута.