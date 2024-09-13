14 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи

13.09.2024 | 16:54

14 сентября (1-го числа по старому стилю), в допетровскую эпоху на Руси отмечали Новолетие - Новый год. У наших предков этот день был большим праздником со своими традициями.

С Нового года заканчивались многие работы в поле и начинались засидки - труд в избах при огне. Также было принято обходить поля с особыми песнями, чтобы урожай в будущем сезоне оказался хорошим.

Кроме того, наступил подходящий день, чтобы вспомнить, как измерить пульс, сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение из раны и наложить повязку, потому что во вторую субботу месяца отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

Ситуации, требующие оказания неотложной помощи, возникают, как правило, внезапно. Когда дорога каждая секунда, крайне важно, чтобы люди не поддавались панике, а действовали оперативно и решительно.

В истории 14 сентября отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1812 году армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В 1911-м в киевском городском театре было совершено покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина, а в 1954-м начались испытания атомного оружия на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

В народном календаре сегодня Семин день - начало бабьего лета. По погоде судили о том, какой будет осень: если ясно - ожидали тепла. В бабье лето любили устраивать гулянья - водили хороводы, пели песни, женихи высматривали невест.

В это время начинались бабьи работы: женщины и девушки с раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен, а потом раскладывали его на лугах, чтобы отлежался. Вечером садились прясть.

Именины отмечают Марфа, Наталья, Семен и Татьяна.

14 сентября родились электротехник, изобретатель и предприниматель Павел Яблочков (на его родине в Сердобске установлен памятник), британский политик и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии мира Роберт Сесил, советский авиаконструктор Николай Камов, российский телеведущий, народный артист СССР Игорь Кириллов.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно постараться отогнать от себя дурные мысли и ни с кем не ссориться.