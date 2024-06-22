23 июня - Троица и Иванов день

22.06.2024 | 15:28

Сегодня, 23 июня, у православных христиан День Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому этот праздник иначе называют Пятидесятницей.

По русской традиции полы храмов и жилищ в этот день устилают свежескошенной травой, а иконы украшают березовыми или кленовыми ветвями. Это напоминание о том, что на Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получил скрижали Закона.

В этот день в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. В храмах священники читают специальные молитвы о спасении всех молящихся и об упокоении душ всех усопших. Все, в том числе священнослужители, стоят на коленях - этим завершается послепасхальный период, во время которого в храмах не совершаются коленопреклонения и земные поклоны.

В этом году Троица совпадает с Ивановым днем (кануном середины лета), который празднуется во многих странах Европы. До 1770 года Иванов день был официальным праздником. Считалось, что в Иванову ночь нельзя спать до самого восхода солнца, чтобы оберечь себя и близких на целый год вперед. Торжества в честь праздника начинались вечером и продолжались до рассвета.

С Ивановой ночью связано множество древних языческих обычаев, в первую очередь разжигание костров, призванных защитить от злых сил и помогающих солнцу преодолеть вершину неба. Во многих странах до сих пор распространен обычай прыгать через огонь, совершая обряд очищения. Иванова ночь - один из самых веселых народных праздников, олицетворение торжества света и плодородия, расцвета жизненных сил.

День отмечен в истории несколькими знаменательными событиями. Так, в 1868 году была запатентована пишущая машинка, а почти век спустя, в 1964-м - гимнастический обруч под названием «хула-хуп» (Hula-Hoop).

Любители хороших отечественных фильмов могут сегодня отпраздновать еще одну знаменательную дату: 23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма режиссера Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов».

23 июня родились императрица Франции, первая жена Наполеона I Жозефина Богарне, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга Алан Матисон Тьюринг, поэтесса Анна Ахматова, российский тележурналист и ведущий Александр Любимов, заслуженный артист России Валерий Меладзе.

В народном календаре сегодняшний день называется Знамения Тимофея. Предки полагали, что в день святого великомученика любой пустяк что-нибудь да предвещает, причем недоброе. Если по гумну бегали полчища мышей, это обещало голодный год; утренний выход волков на поля сулил падеж скота; поднявшаяся из леса воронья стая подавала знак о надвигающемся моровом поветрии, а когда кто-нибудь видел в небе огненного змея, считали, что быть войне.

На Тимофея собирали по ветке от ольхи, березы, рябины, дуба, липы, смородины, калины - такой веник служил оберегом для всех членов семьи. Его подвешивали в предбаннике и парили им маленьких детей для укрепления здоровья.

Кроме Тимофея именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел и Семен.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день прекрасным временем для общения, дружеских встреч, новых знакомств и запоминающихся свиданий.