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Не забудь!

22 июня - День памяти и скорби

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22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, и началась героическая борьба советского народа против захватчиков. Война получила название Великой Отечественной.

Сегодня мы думаем обо всех погибших в боях, замученных в фашистских концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. В каждом доме есть кого вспомнить: война не обошла стороной ни одну семью.

В Пензе в этот день пройдут тематические мероприятия и акции, на административных зданиях приспустят флаги города и области. Также объявят минуту молчания.

22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Натиск фашистских захватчиков сдерживали 3 500 человек, сражавшихся до последнего вздоха. Когда 28 июля 1944 года советские войска освободили крепость, в одном из казематов на кирпичах обнаружили надпись, выцарапанную 20 июля 1941 года: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

22 июня вошло в историю несколькими запоминающимися событиями. В 1633 году в доминиканском монастыре Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. А в 1668-м в России царские стрельцы начали восьмилетнюю осаду Соловецкого монастыря, иноки которого отказались принять церковную реформу патриарха Никона.

В этот день родились немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей и заслуженный артист России Вадим Тонков, американская актриса Мэрил Стрип.

В народном календаре 22 июня - Кириллин день. На Руси считали, что лето вступает в пору расцвета. Люди верили: с этого времени уменьшается количество комаров.

С именинами поздравляют Александра, Алексея, Ивана, Кирилла, Марианну, Марию, Марфу, Рафаила и Феклу.

Сегодня полнолуние. Согласно лунному календарю, это спокойный день, когда нужно отдохнуть от активных действий. 22 июня хорошо заниматься творчеством, общаться с семьей и друзьями.

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