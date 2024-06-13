14 июня - Всемирный день донора

13.06.2024 | 17:14

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора - праздник в честь людей, которые отдают свою кровь и ее компоненты другим.

Дата для их поздравления выбрана не случайно - она приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, который открыл группы крови человека.

В Пензенской области донорство широко развито: своей кровью для спасения человеческих жизней жертвуют и студенты, и сотрудники силовых структур, и все сознательные граждане.

14 июня также отмечается Международный день блогера. Идея праздника появилась в 2004 году, когда 500 человек из более чем 40 стран, ведущие дневники в интернете, объединились и решили, что этот день станет символом их дружеских отношений. А через 3 года, 14 июня 2007-го, каждый пользователь Сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности со всеми блогерами.

В России профессиональный праздник 14 июня отмечают работники миграционной службы. С 2016 года вопросами миграции занимается ГУВМ МВД России. А сам праздник установлен в 2007 году.

Также сегодня Международный банный день. Это неофициальный праздник, инициатором которого стали работники и строители бань. Даже в XXI веке поход в баню остается для некоторых еженедельным ритуалом. Испокон веку данная процедура на Руси ассоциировалась с очищением не только тела, но и души. Банный день устраивали в субботу, чтобы на воскресной службе присутствовать обновленным.

В истории 14 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1834 году была запатентована наждачная бумага, в 1897-м в Российской империи законодательно запретили труд по воскресеньям, а в 1916-м в США установили День флага.

14 июня родились американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, основатель Московской консерватории пианист Николай Рубинштейн, конструктор стрелкового оружия Федор Токарев, легендарный революционер Эрнесто Че Гевара, советский писатель Владимир Солоухин и 45-й президент США Дональд Трамп.

В народном календаре сегодня Устин Брусничные губы. На Устина каждая девушка старалась обязательно провести вечер с любимым, чтобы было семейное счастье. Если же она хотела избавиться от опостылевшего поклонника, то втыкала между своими и его следами ветку ивы.

Именины отмечают Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел и Харита.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня необходимо действовать обдуманно, хладнокровно и держать эмоции под контролем.