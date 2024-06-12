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Не забудь!

13 июня - День божьих коровок

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Вспомните песенку, которую пели, наверное, абсолютно все дети, посадив на ладонь красного в черных пятнышках жучка: «Божья коровка, улети на небо! Там твои детки кушают конфетки!» И божья коровка всегда улетала - наверное, пугалась, что детки объедятся сладким…

Насекомое вызывает столько симпатии, что в мире даже существует экологический праздник - День божьих коровок. Он отмечается именно сегодня, 13 июня.

Не все знают, что яркая окраска предупреждает врагов: божья коровка ядовита для них. А водятся эти жучки практически везде, кроме Антарктиды и зоны вечной мерзлоты. Так что пусть сегодня мысль о симпатичном насекомом подарит вам хорошее настроение на весь выходной день.

13 июня в мире отмечается и день швейной машинки. Это неофициальный праздник, тесно связанный с появлением технической новинки, совершившей революцию не только в легкой промышленности, но и в быту простых домохозяек.

Кроме того, 13 июня известно как Международный день распространения информации об альбинизме - заболевании, при котором нарушена или полностью отсутствует пигментация кожи, волос, радужной оболочки глаз. Немало альбиносов подвергается насмешкам, притеснениям, а то и остракизму из-за суеверий и мифов. Поэтому в 2013 году Совет по правам человека ООН принял резолюцию, призывающую государства устранять любые виды дискриминации таких людей, а также повышать информированность общественности об этой патологии.

13 июня православные христиане отмечают Вознесение Господне, то есть праздник Неба и открытия человеку Неба как нового и вечного дома. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения.

В истории 13 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1825 году американский изобретатель Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку, в 1895-м завершилась первая в мире автомобильная гонка Париж - Бордо - Париж, а в 1912-м в Москве открылся музей изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

13 июня родились английские физики Томас Юнг и Джеймс Максвелл, а также актеры Гойко Митич и Малькольм Макдауэлл.

В народном календаре - Еремей Распрягальник. В этот день в старину слушали кукушку: если она часто и громко подает голос, погода будет хорошей. Дождь же предвещал скудный урожай.

Именины отмечают Борис, Кристина, Николай, Роман и Филипп.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь предупреждает, что сегодня зло особенно наказуемо, поэтому следует осторожно выбирать выражения: плохие пожелания могут вернуться бумерангом. Лучше не скупиться на добрые слова и напутствия. В этот день легко простудиться, поэтому следует беречь себя.

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