24 сентября - День караванщиков

Сегодня, 24 сентября, отмечается необычный праздник - Международный день караванщика. Само слово «караван» изначально обозначало группу путешественников и их вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности.

А сегодня можно от души поздравить тех, кто ходит в транспортных колоннах и судовых караванах, - это, например, дальнобойщики и команды торговых судов.

В один из дней последней недели сентября международное сообщество празднует Всемирный день моря. В 2026 году он приходится на 24-е число.

А в России сегодня День системного аналитика, официального статуса он пока не имеет. Специалисты обеспечивают контакт между бизнес-заказчиками и техническими командами: разбирают процессы по стадиям, формулируют техзадания, разрабатывают варианты использования программного продукта и фиксируют результаты в документации.

Кроме того, с 2016 года 24 сентября - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

В историю 24 сентября вошло благодаря ряду знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1960-м в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец, а в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

24 сентября родились математик, изобретатель известного всем автомобилистам механизма Джероламо Кардано, государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин, писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (автор романов «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), государственный и политический деятель, глава СССР в 1984-1985 гг. Константин Черненко.

В народном календаре 24 сентября - Федорины вечерки, третья встреча осени. В это время селяне подводили итог полевым трудам, убирали последний лук, прятали ульи в омшаники. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали овощи на зиму.

Именины сегодня отмечают кроме Федоры Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Николай и Сергей.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, день весьма неоднозначен. Могут заявить о себе проблемы, с которыми давно пора разобраться, и вместе с тем пришло время для запуска значимых проектов.