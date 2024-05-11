12 мая скажем мамам о своей любви и поздравим медицинских сестер

11.05.2024 | 14:36

Сегодня, 12 мая, во второе воскресенье месяца, во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, а также в Австралии, Китае и Японии отмечается День матери.

В России он празднуется в последнее воскресенье ноября, но нет причин не присоединиться к тем, кто сегодня выразит мамам любовь и признательность. Слова «мама, я тебя люблю!» станут для каждой женщины настоящим подарком.

Также сегодня празднуется Международный день медицинской сестры. Дата выбрана не случайно: 12 мая 1820 года родилась знаменитая англичанка Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия.

В таком же статусе на фронт отправились и монахини московской Никольской обители. Впоследствии в госпиталях работали многие русские аристократки, в том числе супруга и дочери императора Николая II.

В России этот праздник отмечается с 1993 года. В наши дни медицинские сестры - ближайшие помощники врачей, работающие с пациентами на протяжении всего срока лечения.

Кроме того, в России и странах СНГ отмечается День экологического образования. В этот день проходят тематические выставки и конкурсы детского творчества, люди выходят на расчистку берегов рек и водоемов, убираются в парках, сажают деревья и кустарники.

12 мая произошло несколько знаменательных событий, вошедших в историю. В 1664 году в Версале состоялась премьера бессмертного мольеровского «Тартюфа». В 1945-м открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а в 2004-м в англиканской церкви ввели должность веб-священника, который служит исключительно в Сети.

В этот день родились русский инженер, конструктор, ученый-электротехник Яков Гаккель, четырежды лауреат премии «Оскар» американская актриса Кэтрин Хепберн, советский телеведущий, диктор Центрального телевидения заслуженный артист России Владимир Ухин, советский и российский поэт Андрей Вознесенский, заслуженный мастер спорта РФ по гимнастике Алина Кабаева.

В народном календаре 12 мая - Девять целителей. Церковь почитает память мучеников Кизических - проповедников христианства, принявших смерть за веру. По народным поверьям, к ним нужно обращаться за помощью помогают при телесных болезнях и эпидемиях. В этот день произносили специальный заговор от девяти напастей. А если в полдень на дороге подставить лицо теплому ветру, здоровья должно прибавиться на целый год.

Именины в этот день празднуют Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот и Фома.

Растущая Луна - в первой четверти. Лунный календарь рекомендует настроиться на успех и быть готовым к позитивным изменениям в жизни, но не за счет поиска новых возможностей, а благодаря укреплению имеющихся позиций.