14 марта начинаются масленичные гулянья и забавы

13.03.2024 | 11:56

Сегодня, 14 марта, отмечается четвертый день Масленичной недели и первый день широкой Масленицы. В четверг прекращались все хозяйственные работы и начиналось гулянье. И стар и млад шли на улицу, устраивали кулачные бои, катались на санях, сражались за снежные города, пели колядки и прыгали через костры.

Но даже в день развеселого гулянья можно выбрать время и почитать что-нибудь духовное. Потому что сегодня в России отмечается День православной книги. В качестве даты праздника, который впервые состоялся в 2010 году, был выбран день выхода в свет в 1564 году первой русской печатной книги «Апостол» Ивана Федорова.

14 марта также празднуется Международный день рек. Раньше он назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. Его отмечают в первую очередь активисты - противники строительства плотин. Они считают возведение дамб опасной тенденцией, негативно влияющей на природу всей планеты.

Между тем из 177 крупнейших рек мира (длиной более 1 тыс. км) всего треть не имеет сооружений на главном русле. 21 большая река свободна в своем течении от истоков до устья. Незарегулированными остаются еще 43 больших притока великих рек, таких как Конго, Амазонка и Лена.

А еще сегодня отмечается очень необычный праздник - Международный день числа пи. Придумал его физик из Сан-Франциско Ларри Шоу. Если помните из школьного курса, π выражает отношение длины окружности к длине ее диаметра. Оно всегда равно бесконечному числу - 3,1415926… В упрощенном виде π пишется лишь с двумя знаками после запятой - 3,14. В день, посвященный числу π, профессионалы и любители математики пекут круглые торты с нарисованной посередине буквой.

14 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1794 году американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна. В 1900-м США узаконили золотой стандарт - финансовую систему, в которой роль эквивалента и основы денежного обращения выполняет золото. В 1956-м компания Ampex в США продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон.

14 марта родились австрийский композитор, скрипач и дирижер Иоганн Штраус (отец), немецкий ученый, один из основателей современной физики и нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, а также писатель, путешественник и телеведущий Василий Песков.

В народном календаре 14 марта - Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха. Свистуньей Евдокию прозвали за то, что в ее праздник обычно свистели ветры. Крестьяне говорили: «С Евдокией погоже - все лето пригоже». А Авдотью величали Плющихой потому, что весной снег «плющит», сугробы тают. Наши предки верили: талая вода сегодня является целебной.

Именины отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга и Петр.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь рекомендует нацелиться на успех и в таком настроении приступать к реализации крупных проектов.