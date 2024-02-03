4 февраля - день рождения Пензенской области

03.02.2024 | 14:34

Сегодня, 4 февраля, исполняется 85 лет со дня образования Пензенской области. В 1939 году указом Президиума Верховного совета СССР Тамбовская область была разделена, из части ее сформировали Пензенскую.

4 февраля также отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, когда внимание общественности привлекается к проблеме их лечения. Она актуальна и для Пензенской области: за последние годы в регионе значительно увеличилось количество людей с онкологией.

Кроме того, сегодня во многих странах празднуют Международный день человеческого братства. В этот день в 2019 году в ходе встречи папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба был подписан документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

А еще 4 февраля считается днем рождения резиновых калош. В России предприятия по их производству (русско-американские) появились в 1860-х годах, а в 1920-е годы даже существовала мода на калоши.

В истории 4 февраля известно как день, когда произошло несколько знаменательных событий. В 1722 году Петр I утвердил «Табель о рангах» - закон о порядке государственной службы в Российской империи. В 1857-м научной общественности впервые представили неандертальца. В 1911-м компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей - символическое изображение богини победы Ники. В 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК. А в 1945-м в этот день открылась Крымская (Ялтинская) конференция - встреча глав государств антигитлеровской коалиции: СССР, США и Великобритании.

4 февраля родились русский писатель Михаил Пришвин, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов, народный артист РСФСР Игорь Кваша, советский и азербайджанский певец и композитор Полад Бюльбюль оглы.

В народном календаре 4 февраля - Тимофей Полузимник. Наши предки считали: несмотря на то что больше половины зимы уже позади, именно с этого дня начинаются суровые вьюги, метели и «тимофеевские» морозы. Существовали приметы: в мороз запотевают стекла - к потеплению, по окнам пошли узоры - холода будут продолжаться еще долго. Если на Тимофея проглянет солнце, весна будет ранней, а снегопад сулит хороший урожай зерновых.

Именины сегодня отмечают Анастасия, Гавриил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей и Яков.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что день предназначен для запуска новых больших дел и крупных перспективных проектов.