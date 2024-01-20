21 января порадуемся январскому снегу и обнимем близких людей

20.01.2024 | 15:29

Сегодня, 21 января, в третье воскресенье месяца, отмечается Всемирный день снега, который также называют Международным днем зимних видов спорта.

Если позволит погода и здоровье, проведите выходной на свежем воздухе вместе с детьми, друзьями и соседями. Не хотите бегать на лыжах или лепить снеговиков - возьмите в руки лопату и продемонстрируйте подрастающему поколению, какое удовольствие может принести обычная расчистка снега, которую по праву можно назвать местным видом спорта: и удовольствие получите, и здоровье укрепите.

А еще не забудьте сегодня обнять самых родных и близких людей, ведь 21 января отмечается Международный день объятий. Изначально он был учрежден в США в 1986 году и считался национальным, однако вскоре распространился по всему миру.

Кроме того, сегодня в календаре значится День аспиранта. Несмотря на статус международного, фактически праздник отмечают лишь на постсоветском пространстве.

В России сегодня также отмечается День инженерных войск. Свою историю они ведут с 21 января 1701 года, когда Петр I подписал указ о создании в Москве школы Пушкарского приказа. Там готовили офицеров артиллерии и военных инженеров.

В истории в этот день произошло несколько важных событий. В 1775 году в Москве казнили Емельяна Пугачева, предводителя народного восстания и Крестьянской войны 1773-1775 годов. В 1921-м В. И. Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «руководящая роль партии» (речь шла о коммунистической). В 1945 году было принято решение об основании в Москве Главного ботанического сада, землю под него выделили в мае того же года в Останкинском лесопарковом массиве. В 1954-м на воду спустили первую в мире атомную подводную лодку, названную в честь «Наутилуса» Жюля Верна. Это произошло в Коннектикуте (США).

21 января родились американский изобретатель ручного огнестрельного оружия Джон Браунинг, русский религиозный философ Павел Флоренский, итальянский конструктор дирижаблей Умберто Нобиле, французский дизайнер-модельер Кристиан Диор, советский и российский хореограф Игорь Моисеев, испанский оперный певец Пласидо Доминго и народный артист России Дмитрий Харатьян.

В народном календаре 21 января - Емельян Зимний. В этот день угощали кумовьев: предки верили, что это принесет здоровье их детям. А кум и и кума, приходя в гости, приносили с собой в подарок брусок мыла и полотенце. При первом же купании ребенка мыли и обтирали этими дарами, приговаривая «с гуся беда - с нашего дитятки худоба».

Емельяна также называли Перезимником, поскольку после 21 января ожидали скорой смены погоды.

Именины сегодня отмечают Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий и Юлиан.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь утверждает, что день предназначен для созидания и общения.