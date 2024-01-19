20 января - День осведомленности о пингвинах

19.01.2024 | 17:06

Сегодня, 20 января, в России отмечается День Республики Крым. Он был установлен в 2009-м и подтвержден соответствующим законом в 2014-м. Как правило, в этот день на полуострове проходят различные мероприятия, призванные сплотить народ и привить гражданам чувство патриотизма.

Дата выбрана не случайно: 20 января 1991 года состоялся референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление автономии.

А еще сегодня отмечается День осведомленности о пингвинах. Эта необыкновенная птица заслужила свой праздник. 20 января внимание людей обращают на сохранение численности и мест обитания пингвинов, потому что с каждым годом их становится все меньше. К началу XXI века из 18 видов этих птиц 3 признаны находящимися на грани вымирания, а 7 видам грозит исчезновение.

Кроме того, 20 января отмечается Всемирный день любителей сыра.

20 января, на следующий день после Богоявления, православные христиане вспоминают Иоанна Предтечу. Он крестил Спасителя в водах Иордана и свидетельствовал явление Пресвятой Троицы в день крещения.

В народе этот день называют Иваном Бражником - в честь Иоанна Крестителя. На него принято было «запивать» зло. Прежде чем сесть за стол, полагалось выпить крещенской воды, чтобы запастись здоровьем на целый год. Кроме того, во время мясоеда массово праздновали свадьбы, поэтому на Ивана Бражника «запивали» и девичье счастье, чтобы в будущем молодую жену ждало меньше слез.

В истории 20 января ознаменовано несколькими знаменательными событиями. В 1831 году был провозглашен вечный нейтралитет Бельгии, в 1921-м образована Республика Дагестан, в 1925-м СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор, в 1946-м с поста главы правительства Франции ушел в отставку Шарль де Голль, а в 1958-м в Лондоне смонтированы первые радары контроля за скоростью автомобилей.

20 января родились турецкий поэт, драматург и прозаик Назым Хикмет, обладатель пяти «Оскаров» итальянский кинорежиссер Федерико Феллини и российская певица, телеведущая, актриса и дизайнер Ольга Бузова.

Именины в этот день отмечают Афанасий, Василий и Иван.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь советует в этот день избегать конфликтных ситуаций и направить энергию в доброе русло. Хорошее время для встречи с друзьями и родственниками.