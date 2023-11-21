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22 ноября скажем сыновьям слова любви и гордости

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Если в вашей семье растет (или уже вырос) сын, то сегодня есть прекрасный повод для того, чтобы сказать ему, как вы любите своего мальчика и гордитесь им. Потому что 22 ноября в мире отмечается День сыновей, или День сына.

И пусть этот неофициальный праздник не так известен, как День матери или День отца, он не менее важен. Ведь именно в такие дни родные и близкие дарят друг другу тепло своих сердец, заботу и любовь.

В России сегодня еще и День психолога. Этот праздник отмечают многие организации. Среди них - крупнейшие университеты страны, Московский и Санкт-Петербургский, где 22 ноября были открыты факультеты психологии. Если у вас есть знакомые специалисты в этой сфере, им будет приятно ваше поздравление.

В истории 22 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1605 году в Кракове обручились по доверенности Лжедмитрий I и Марина Мнишек, в 1928-м в Гранд-опера в Париже впервые прозвучало знаменитое «Болеро» Мориса Равеля, в 1960-м в СССР увидела свет первая партия автомобилей «Запорожец», в 1963-м в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди, а в 1990-м Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра.

22 ноября родились 18-й президент Франции Шарль де Голль, русский писатель, врач, составитель словаря Владимир Даль, партийный и государственный деятель Лазарь Каганович, ученый, конструктор вертолетов Михаил Миль.

В народном календаре сегодня Матрена Зимняя. Как говорили на Руси, «с Матрены зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор». В этот день было принято заваривать лекарственные травы и коренья для профилактики простуды.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день отлично подходит для общения, творчества, коллективного труда. Будут полезны физические упражнения, аэробика, йога.

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