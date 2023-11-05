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6 ноября вспомним о погибших от рук человека животных

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Сегодня, 6 ноября, отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Множество животных вымирает в результате деятельности человека. Целые виды исчезают с лица земли из-за вторжения в природу, представители промысловых видов гибнут от охотничьих пуль и капканов, в лабораториях ученые ставят опыты на грызунах и собаках, а бизнесмены теневого сектора торговли наживаются на редких особях, подвергая их мучительному отлову и транспортировке.

6 ноября представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев наших меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности, халатности, безразличия или прихоти.

С 6 ноября в России начнется неделя качества. Традиционно в ближайшие семь дней в стране пройдут мероприятия для предприятий, организаций и обычных граждан. Производители и поставщики представят результаты своей работы, обменяются приобретенным опытом, поделятся планами дальнейшего развития. А потребители отметят, насколько качественны предлагаемые ими товары или услуги, тем самым поддержат их.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев - табакокурением. В 1919-м в Лондоне было объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. В 1930 году запустили Московский автосборочный завод имени КИМ - именно там выпускался легендарный «Москвич». А в 1991-м указом президента Бориса Ельцина была прекращена деятельность КПСС и компартии РСФСР.

Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, страдающих от недугов и скорби, а также ангелов, совершающих благодеяния.

В народном календаре день называли Светец. На Руси с него начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, юные красавицы занимались рукоделием и одновременно пели или беседовали при свете лучины, заправленной в светец.

Именины сегодня празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Ираклий, Николай и Петр.

6 ноября родились бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна Адольф Сакс, русский прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк, народный артист РСФСР Эмиль Лотяну, кинорежиссер, сценарист и народная артистка России Алла Сурикова, эстрадная певица и телеведущая Марина Хлебникова.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь советует избегать сегодня толпы и соблазна с кем-нибудь поссориться. Внутренний стресс будет нарастать, возможны вспышки агрессии, поэтому рекомендуется сохранять душевное спокойствие. Высок риск быть обманутым или попасть в плен иллюзий.

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