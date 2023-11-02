Сетевое издание|18+|Пятница|3 ноя 2023|00:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Не забудь!

3 ноября - День японской культуры

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Сегодня, 3 ноября, можно посвятить время рассматриванию изящных японских гравюр, послушать музыку Страны Восходящего Солнца, поискать в интернете фотографии старинных ваз и полюбоваться ими. Как минимум можно прочитать роман Бориса Акунина «Алмазная колесница» с историями про гейш, самураев и синоби или книгу Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры». Потому что в Японии в этот празднуется День культуры, а в России интерес к этой стране в последние годы не снижается.

3 ноября родились итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, советский поэт, переводчик и писатель Самуил Маршак, советский поэт Эдуард Багрицкий, народный артист России певец Александр Градский, российский фигурист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко.

В истории 3 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1941 году в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор, в 1957-м в СССР запустили космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту, а в 1958-м в Париже открылся комплекс зданий ЮНЕСКО.

3 ноября в народном календаре - Иларионов день. Сегодня отмечают память двух святых тезок - палестинского Илариона Великого (III-IV вв.) и русского Илариона Псковоезерского (XV в.). Считалось, что если на Илариона снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году следует ждать богатого урожая хлеба.

Именины сегодня празднуют Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Ил(л)арион, Константин, Марфа, Николай, Павел, Пелагея, Сергей, Федор, Юлиан и Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь предупреждает: тратить силы зря не стоит. Если вы сможете направить их в нужное русло - вас будет ждать успех.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте