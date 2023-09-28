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Не забудь!

29 сентября прислушаемся к своему сердцу

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Сегодня, 29 сентября, во всем мире отмечают День сердца. Впервые он был проведен в 1999 году. Очень важно проверять состояние своего здоровья и оценивать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Нелишним будет приобщиться к активному образу жизни.

Поздравления с профессиональным праздником сегодня принимают и лор-врачи: 29 сентября в России отмечается День отоларинголога. Если вы когда-нибудь страдали гайморитом, тонзиллитом, отитом и прочими заболеваниями уха, горла и носа, то наверняка знаете: совет квалифицированного специалиста в этой области бесценен! И если у вас есть знакомый отоларинголог, пришедший вам на помощь в трудную минуту, не забудьте поздравить его с праздником.

Также сегодня Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1650 году в Лондоне открылось первое в мире брачное агентство, в 1806-м Надежда Дурова в казачьей форме под мужским именем присоединилась к казачьему полку, в 1829-м была создана уголовная полиция Лондона, именуемая по первоначальному местоположению штаб-квартиры Скотленд-Ярдом, а в 1907-м состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге.

29 сентября родились испанский писатель Мигель де Сервантес, английский флотоводец вице-адмирал Горацио Нельсон, русский поэт, один из пяти руководителей Декабрьского восстания 1825 года Кондратий Рылеев, итальянский лауреат премии Нобеля по физике Энрико Ферми, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь» Николай Островский, советская и российская актриса театра и кино народная артистка РСФСР Алла Демидова.

В народном календаре 29 сентября - Ефимия Птичья Костка. В этот день на Руси судили о том, какой окажется зима. Чем больше жира наросло на костях глухаря или утки, тем сильней будут морозы.

Именины сегодня отмечают Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Людмила, Сергей.

Полнолуние. Лунный календарь называет сегодняшний день удачным для общения, но рекомендует провести время наедине с собой. А еще календарь советует следить за погодой и одеваться соответственно, иначе есть риск простудиться.

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