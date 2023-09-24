25 сентября поздравим фармацевтов

24.09.2023 | 09:10

Сегодня, 25 сентября, отмечается Всемирный день фармацевта. Эти люди продают лекарства в аптеках, занимаются изготовлением препаратов и их исследованием, а еще следят за условиями хранения медикаментов.

Фармацевтическая отрасль - это еще и система разработки и производства препаратов, доклинических и клинических исследований, контроля качества. Профессия фармацевта значима в той же степени, что и врача, ведь именно он обеспечивает пациента медикаментами, которые помогают ему побороть болезнь. Фармацевт должен знать состав лекарства, разбираться в тонкостях его применения, правильном хранении и уметь ладить с людьми.

Сегодня можно поздравить всех любителей комиксов, ведь 25 сентября - Национальный день комиксов. Праздник зародился в США, но стал популярным и в других странах.

Комикс - жанр рисованной литературы, он уже стал частью книжкой культуры и прибыльной индустрией. Важно отметить, что Америка не является родиной комиксов, хотя именно в этой стране жанр столь популярен. «Родители» комиксов - европейцы, графические истории, то есть рисунки с подписями, известны со времен наскальной живописи.

25 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылся Павловский госпиталь - первая публичная больница в России. В 1918-м осуществлено первое переливание крови от человека к человеку, операцию провел английский врач Джеймс Бланделл. В 1945-м в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы, а в 2002-м в Иркутской области упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит.

В народном календаре - Артамон Змеевик: считалось, что змеи ползут из полей в леса, готовясь уйти в норы на зимовку. Этот день был важным для охотников, которые полагали, что если сегодня убьют хотя бы зайца, то их ждет удача во всех делах.

25 сентября родились писатели Иван Лажечников и Уильям Фолкнер, герой Отечественной войны 1812 года Николай Раевский, композитор Дмитрий Шостакович, режиссер Сергей Бондарчук, актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и Кэтрин Зета-Джонс, а также актер Майкл Дуглас.

Именины отмечают Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня проявить любовь к близким, уделить им внимание. День подходит для поездок и командировок, отдыха, умеренных физических нагрузок. Сегодня следует быть осторожным с насекомыми, избегать их укусов. Упавшие колющие и режущие предметы (вилки, ножи) предупреждают об опасности.