24 сентября - день машиностроителей и караванщиков

23.09.2023 | 16:08

Сегодня, 24 сентября, в последнее воскресенье месяца, в России отмечают День машиностроителя. Силами этих специалистов создаются автомобили и сельскохозяйственная техника, станки и подводные лодки, космические корабли и стиральные машины. И сегодня не только в России, но и в Белоруссии, Киргизии и Казахстане работники этой сферы принимают заслуженные поздравления.

Также сегодня отмечается необычный праздник - Международный день караванщика. Само слово «караван» изначально обозначало группу путешественников и их вьючных животных: верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. А сегодня можно от души поздравить тех, кто ходит в транспортных колоннах и судовых караванах - это, например, дальнобойщики и команды торговых судов.

Кроме того, в последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. Он был учрежден в 1951 году в честь создания Всемирной федерации глухонемых. Его цель - повышение информированности о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются люди с нарушениями слуха. По статистике, им подвержен каждый девятый - около 650 миллионов жителей планеты.

Глухотой страдали многие великие люди, в том числе автор «Собора Парижской Богоматери» Виктор Гюго, знаменитый композитор Людвиг ван Бетховен, итальянский художник Антонио Станьоли, французский философ и писатель Жан-Жак Руссо.

А еще сегодня, в теплый воскресный день, есть замечательный повод, чтобы посетить зоопарк и полюбоваться на гигантских рыже-полосатых кошек, потому что сегодня отмечается День тигра. В 2000 году его начали праздновать жители Дальнего Востока, а затем к ним присоединились жители других городов России и стран Европы.

Кроме того, с 2016 года 24 сентября является Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.

В историю 24 сентября вошло благодаря ряду знаменательных событий. В 1724 году состоялось официальное открытие Парижской фондовой биржи, в 1960-му в этот день в США на воду спустили первый в мире атомный авианосец, а в 1999-м на Бейкер-стрит в Лондоне открыли памятник Шерлоку Холмсу - герою книг Артура Конан Дойла.

В народном календаре 24 сентября - Федорины вечерки, третья встреча осени. В это время селяне подводили итоги урожайной поры, убирали последний лук, прятали ульи в омшаник. С Федоры начинались капустные вечерки: женщины заготавливали овощ на зиму.

Именины сегодня отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей и Федора.

24 сентября родились итальянский математик, изобретатель известного всем автомобилистам механизма Джероламо Кардано, русский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин, американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд (его знаменитые романы - «Великий Гэтсби», «Ночь нежна»), советский государственный и политический деятель, глава СССР в 1984-1985 гг. Константин Черненко, а также советская и российская писательница, поэтесса, переводчик Лариса Рубальская.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь призывает направить излишек энергии в созидательное русло.