10 сентября – Всемирный день журавля

09.09.2023 | 15:27

Сегодня, 10 сентября, во второе воскресенье месяца, отмечается экологическая дата - Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся 7. Некоторые занесены в Красную книгу.

Праздник совпадает по времени с ежегодными учетами журавлей, которые проводятся в предотлетный период. Во многих странах в День журавля проходят акции, фестивали, фотовыставки, посвященные этим грациозным птицам.

Во второе сентябрьское воскресенье в России празднуется День танкиста, учрежденный в 1946 году в честь больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника во время Великой Отечественной войны.

В наши дни танковые войска Вооруженных сил России - главная ударная сила сухопутной армии. Они предназначены для решения наиболее важных задач в разных видах военных действий.

10 сентября отмечено в календаре как Всемирный день предотвращения самоубийств. По мнению экспертов, у большинства людей, которые пытаются уйти из жизни, нет твердого желания умереть и зачастую они открыто говорят о своих намерениях. Поэтому к угрозам всегда нужно относиться серьезно и помнить, что трагедии можно избежать, если вовремя вмешаться.

В истории 10 сентября отмечено рядом знаменательных событий. В этот день в 1492 году впервые отпраздновали Новый год, перенесенный Иваном III с 1 марта на 1 сентября, в 1756-м был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге, который теперь известен как академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Александринский), а в 1984-м британский генетик Алек Джеффриз обнаружил, что ДНК каждого человека уникальна, как отпечатки пальцев.

В этот день родились русский путешественник, исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, гипнотизер Вольф Мессинг, немецкий модельер Карл Лагерфельд, советский и российский актер Игорь Костолевский, исполнители эстрадных песен Лариса Долина и Евгений Белоусов, лидер рок-группы «Гражданская оборона» Егор Летов, британский кинорежиссер Гай Ричи и российский актер Максим Виторган.

В народном календаре - Анна и Савва Скирдники. С полей, стараясь успеть до прихода непогоды, спешили вывезти снопы, которые складывали в скирды. В это время часто проводили ярмарки, устраивали праздники урожая. Однако, как считали предки, на Анну и Савву нельзя свататься: визит к родителям невесты якобы приносил неудачу.

10 сентября богато на именинников: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Ил(л)арион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна и Федор.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует провести день в пассивности, не начинать ничего нового, лишь при необходимости завершить старые дела.