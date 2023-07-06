7 июля отметим славянский праздник Ивана Купалы

06.07.2023 | 14:55

В пятницу, 7 июля, отмечается один из главных праздников календаря славян - Иван Купала.

В древности с ним были связаны особые обряды: девушки гадали на женихов, пуская венки по реке, женщины купались в лунном свете, накапливая энергию и здоровье, мужчины ставили шесты с горящим колесом в надежде, что Иван Купала щедро одарит урожаем и силой.

Весь праздник был посвящен Солнцу - символу вечной молодости, щедрости и богатства. В этот день традиционно складывались молодые пары, юноши и девушки присматривались друг к другу на лугах, где жгли костры, пели песни и плели венки.

В России сегодня один из Дней воинской славы - День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении, одержанной в 1770 году.

В ходе русско-турецкой войны, которая началась в 1768-м, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море. Их задачей было отвлечь недруга от Черноморского флота. Во время сражения россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл, что способствовало в итоге заключению мирного договора.

Екатерина II захотела увековечить это сражение и дала распоряжение создать Чесменский зал в Большом дворце Петергофа, воздвигнуть Чесменский обелиск в Гатчине и Чесменскую колонну в Царском Селе. Помимо этого, в Санкт-Петербурге были построены Чесменский дворец, а также Чесменская церковь.

Также 7 июля отмечается День образования авиалесоохраны России и День борьбы с психосоматическими заболеваниями.

У православных христиан сегодня Рождество Иоанна Предтечи.

7 июля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио», в 1891-м курьерская служба American Express запатентовала первый в истории дорожный чек, а в 1957-м открылась первая Пагуошская конференция, положившая начало международной кампании за ядерное разоружение.

7 июля родились революционерка-народница Вера Фигнер, дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров, белорусский поэт, драматург, публицист Янка Купала, знаменитый нейрофизиолог Наталья Бехтерева, народная артистка СССР Елена Образцова, писатель Лион Фейхтвангер, певец Тото Кутуньо и барабанщик группы The Beatles Ринго Старр.

Именинники сегодня Антон, Иван, Никита и Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день наполнен тяжелой и опасной энергетикой. Сегодня важно сохранять спокойствие в любых ситуациях.