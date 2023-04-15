16 апреля - Светлая Пасха, Воскресение Христово

15.04.2023 | 13:45

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают Пасху. Это торжественный гимн воскресению Иисуса Христа как символу победы вечной жизни над смертью.

В этот день приветствием становятся слова «Христос воскресе!», а ответом - «Воистину воскресе!» А главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца (символ мира, обагренного кровью Христа), кулич (символ тела Господнего, к которому причащаются верующие) и пасха - творог с изюмом.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса. Он посвящен не вокальным способностям человека, как кажется на первый взгляд, а голосу как феномену и его роли в жизни каждого из нас. Ведь голос - это дар, позволяющий людям общаться, делиться эмоциями и чувствами.

В этот день проводятся мероприятия с участием врачей, занимающихся профилактикой и лечением заболеваний голосового аппарата: фониатров, оториноларингологов, невропатологов, эндокринологов.

16 апреля - день рождения звания Героя Советского Союза. Именно в этот день в 1934 году постановлением ЦИК СССР была учреждена высшая степень отличия за заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига.

В том же году первыми Героями Советского Союза стали семь летчиков: А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов и И. Доронин. Они эвакуировали из ледового лагеря на материк терпевших бедствие участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин».

Всего же за годы существования СССР звание Героя Советского Союза получили свыше 12,7 тысячи человек. Большей их части награда была присуждена в период Великой Отечественной войны.

Героями Советского Союза стали более 260 человек, связанных с Пензой, около 150 из них - в годы войны.

16 апреля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1722 году Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. В 1797-м Павел I провозгласил указ об ограничении барщины, а в 2004-м на звонницу Троице-Сергиевой лавры подняли новый огромный Царь-колокол (второй по величине после кремлевского) вместо тех, что в 1930 году были сброшены с колокольни и уничтожены.

В этот день родились французский романист и поэт, нобелевский лауреат Анатоль Франс, английский актер, кинорежиссер и сценарист Чарли Чаплин, советский актер театра и кино, народный артист СССР Евгений Самойлов, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист России Сергей Никоненко.

В народном календаре сегодня - Никита Водопол. Наши предки верили, что в этот день просыпается водяной, и старались его задобрить с помощью разных угощений. Так, рыболовы в этот день, чтобы их не покидала удача, выливали в реку масло.

Именины отмечает Никита.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня не стоит тратить время и силы на суету и пустую болтовню.