20 марта - Международный день счастья

19.03.2023 | 08:10

Понедельник, 20 марта, есть замечательный повод, чтобы быть счастливым, потому что сегодня отмечается Международный день счастья.

По мнению учредителей этого праздника, стремление к счастью объединяет всех людей на планете, это общее чувство. Счастье - одна из основных целей человечества, поэтому всем государствам важно направлять усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

Также 20 марта День Земли. В календаре существуют два таких праздника, цель которых привлечь внимание людей к осознанию, что Земля - наш общий дом. Сегодняшний приурочен к весеннему равноденствию, которое наступит 21-го числа в 0:25 по московскому времени. Основателем Дня Земли считается известный американский общественный деятель Джон Мортон. Еще в 1840-х годах он проводил кампанию по посадке деревьев и говорил о бережном отношении к окружающей среде.

20 марта - отличное время, чтобы отказаться от мясных блюд, ведь во многих странах это День без мяса. Праздник должен напомнить людям о пользе вегетарианства для человека и природы. В России его впервые отметили в 2012 году. Так, в Санкт-Петербурге активисты раздавали прохожим фрукты и листовки.

20 марта - праздник всех астрологов и энтузиастов этой сферы, День астрологии. Дата выбрана неслучайно, ведь с весеннего равноденствия начинается новый астрологический год. Событие отмечается различными тематическими и просветительскими мероприятиями. Астрология - это учение о воздействии звезд на земной мир и людей. Оно появилась еще в глубокой древности, изначально имело тесную связь с астральными культами и мифологией.

А в Японии сегодня главное весеннее событие - День цветения и любования сакурой. Период цветения недолог, поэтому парки, аллеи, скверы, где высажены эти деревья, полны людей и в дневное, и в вечернее время. После шести вечера сакуру умело подсвечивают, и зрелище становится еще более прекрасным.

20 марта отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1535 году в России состоялась первая централизованная денежная реформа: были введены копейка, деньга (полкопейки) и полушка (четверть копейки). В 1852-м опубликовали роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», в 1930-м создали Высшее аэромеханическое училище (будущий МАИ), а в 1992-м утвердили звание Героя Российской Федерации и учредили медаль «Золотая Звезда» (Россия).

В этот день родились советский драматург и прозаик Вера Панова, российский композитор Александр Морозов, пианист Святослав Рихтер, бард и поэт Александр Городницкий, телеведущая Екатерина Стриженова.

В народном календаре - Павел Капельник. В этот день в народе говорили: с крыш капает, а за нос мороз цапает. По народным приметам определяли урожай. Если на Павла была обильная капель и хмурое утро, это предвещало хороший урожай конопли летом. Пасмурная погода говорила о том, что в ближайшие дни надо ждать заморозков.

Именинники 20 марта - Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит: сегодня следует прислушиваться к советам близких друзей и родственников, возможно с их помощью удастся избежать в будущем проблем. В этот день рекомендуется быть в хорошем настроении, контролировать эмоции.