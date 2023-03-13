14 марта - Международный день рек

13.03.2023 | 16:40

В понедельник, 14 марта, неплохо будет заняться духовным чтением. Потому что сегодня День православной книги. В России он отмечается с 2010 года.

Традиционно к празднику приурочены различные мероприятия: выставки и чтения духовной литературы, лекции по православной культуре, конференции. Организуют и книжные ярмарки и вечера встреч с литераторами, концерты духовной музыки, акции.

Также 14 марта отмечается очень необычный праздник - Международный день числа пи. Придумал его физик из Сан-Франциско Ларри Шоу.

Если помните, π выражает отношение длины окружности к длине ее диаметра. Оно всегда равно бесконечному числу - 3,1415926… В упрощенном виде π пишется лишь с двумя знаками после запятой - 3,14. А профессионалы и любители математики на праздник пекут круглые торты с нарисованной посередине буквой.

14 марта также Международный день рек. Мало кто знает, что раньше он назывался Международным днем борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. Его отмечают в первую очередь активисты - противники строительства плотин. Они считают возведение дамб опасной тенденцией, негативно влияющей на природу всей планеты.

Между тем из 177 крупнейших рек мира всего треть не имеет сооружений на главном русле. В России только одна такая большая река - Печора, причем она единственная и в Европе.

14 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1794 году американец Эли Уитни получил патент на машину для очистки хлопкового волокна, в 1900-м США узаконили золотой стандарт - финансовую систему, в которой роль эквивалента и основы денежного обращения выполняет золото. В 1956-м компания Ampex в США продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон.

14 марта родились австрийский композитор, скрипач и дирижер Иоганн Штраус (отец), немецкий ученый, один из основателей современной физики и нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн, а также писатель, путешественник и телеведущий Василий Песков.

В народном календаре 14 марта - Евдокия Свистунья и Авдотья Плющиха. Свистуньей Евдокию прозвали за то, что в ее праздник обычно свистели ветры. Авдотью величали Плющихой потому, что весной снег «плющит», сугробы тают. Наши предки верили: талая вода сегодня является целебной.

Именины отмечают Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга и Петр.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодняшний день предназначен для движения вперед: 14 марта хорошо проходить собеседования, организовывать крупные мероприятия, искать партнеров для бизнеса и пробовать что-то новое.