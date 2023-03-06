7 марта отмечается еврейский праздник Пурим

06.03.2023 | 15:42

7 марта евреи празднуют Пурим. Слово «пурим» произошло от иудейского «пур», что означает «жребий». Праздник напоминает о чудесном избавлении евреев Персии от гибели, которую им уготовил царский сановник.

При царе Артаксерксе советник Аман решил истребить иудеев в своей стране за непочтение к высшим чиновникам. Один из этого непокорного народа, Мордехай, не преклонил колен перед служителями царя и сказал Аману, что на колени евреи становятся только перед Богом. Получив разрешение повелителя, советник бросил жребий и определил день, когда следовало истребить евреев Персии. Но коварный замысел Амана обернулся против него самого и всех, кто выступил против евреев.

Время Пурима определяется по иудейскому календарю каждый год. Сейчас Пурим - это веселый праздник карнавалов, пирушек и стука трещеток во время молитвы в синагоге при чтении Свитка Эстер. В еврейских общинах ставят театрализованные постановки, в которых воссоздают события библейской книги, готовят особые блюда.

Чтобы напомнить детям о том, как казненному советнику отрезали уши, в Пурим главным угощением служат сладкие треугольные пирожки с начинкой из джема или варенья - «уши Амана». В этот праздник принято посылать такие сладости родным и соседям, а детям дают денег.

День 7 марта вошел в историю несколькими знаменательными событиями. В 321 году римский император Константин Великий провозгласил воскресенье днем отдыха, в 1609-м потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского, в 1876-м Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат, в 1912-м Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса, а в 1960-м в СССР сформировали первый отряд космонавтов.

7 марта родились национальный герой Шотландии разбойник Роб Рой, французский композитор, автор «Болеро» Морис Равель, русский художник-портретист Борис Кустодиев, советский физик-теоретик, академик Михаил Леонтович, японский писатель Кобо Абэ, советский прозаик Владимир Чивилихин, народный артист РСФСР Андрей Миронов, российский теннисист, тренер, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, а также советский, российский и белорусский биатлонист, тренер, призер Олимпийских игр Владимир Драчев.

В народном календаре 7 марта отмечается Маврикиев день. Считалось, что именно на него прилетают домой грачи, скворцы и ласточки. На Маврикия начинались первые работы в поле и огороде. На будущие пашни и грядки вывозили скопившийся за зиму навоз, пока дорога еще позволяла проехать к полям. К столу на Маврикия подавали так называемую черную уху - суп, для которого мясо варилось в огуречном рассоле с добавлением разных пряностей и кореньев.

С именинами в этот день можно поздравить Андрея, Афанасия, Варвару, Виктора, Владимира, Елизавету, Ивана, Иосифа, Ирину, Михаила, Николая, Павла, Прасковью, Сергея, Степана, Федора и Филиппа.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь отмечает, что сегодня мощный и счастливый день, который подходит для активных и решительных действий. Также он хорош для завязывания новых знакомств, отношений.