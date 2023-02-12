13 февраля - Всемирный день радио

12.02.2023 | 08:19

Если у вас есть знакомые диджеи, ведущие новостей или другие труженики эфира, то не забудьте сегодня поздравить их со Всемирным днем радио. Он учрежден по решению ЮНЕСКО в 2011 году, а первое празднование состоялось в 2012-м. Дата проведения неслучайна: 13 февраля 1946 года в эфир впервые вышло «Радио ООН».

В России есть свой День радио - его празднуют 7 мая. В этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.

А в Армении сегодня - Терендез, национальный праздник, чем-то напоминающий Масленицу с элементами Дня всех влюбленных, ведь главные герои гуляний - влюбленные пары.

В этот день после праздничной литургии в церквях благословляют молодоженов. Обязательный атрибут Терендеза - костер. Влюбленные прыгают через него. По поверьям, если при этом они не расцепят рук, то их семья будет крепкой, а любовь - вечной.

Через костер прыгают и бездетные женщины. Считается, что огонь поможет им забеременеть. В конце гуляний все берутся за руки и водят вокруг костра хоровод.

13 февраля известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1547 году царь Иван Грозный обвенчался с Анастасией Захарьиной-Юрьевой (первой супругой), в 1842-м император Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Москва, в 1895-м братья Люмьер запатентовали кинокамеру, а в 1934-м в Чукотском море был раздавлен льдами пароход «Челюскин» и 104 человека сошли на дрейфующий лед.

13 февраля родились русский поэт-баснописец Иван Крылов, герой Крымской войны Владимир Корнилов, русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин, актер, режиссер, основатель театра Евгений Вахтангов, советский поэт-песенник Игорь Шаферан (автор песен «Гляжу в озера синие», «Если б не было войны», «Эх, сколько видано», «Белый танец», «Ромашки спрятались»), тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и музыкант Максим Леонидов.

В народном календаре 13 февраля - Никита Пожарник. Предки называли Никиту хранителем от огня и слишком жаркого солнца. Считалось, что он мог предотвратить засуху.

Приметы на погоду в этот день были такие: если дрова в печи плохо загораются - грядет оттепель, красный цвет огня сулил холода, а белый - тепло.

Именины отмечают Афанасий, Виктор, Иван, Илья и Никита.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует заняться сегодня обогащением знаний о себе, о мире, изучить свои корни. Не стоит отвергать неожиданные идеи, которые могут прийти в голову. День отлично подходит для общения и переговоров.