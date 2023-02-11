12 февраля вспомним теорию эволюции Дарвина

11.02.2023 | 13:14

Сегодня, 12 февраля, во всем мире отмечается День Дарвина. В этот день в 1809 году родился знаменитый английский ученый, основоположник теории естественного отбора и происхождения человека.

Впервые День Дарвина отмечался в 2021 году и с той поры стал популярен у студентов и преподавателей вузов многих стран. Несмотря на то что праздник не является официальным, он уже давно стал международным.

Можно критиковать дарвиновскую теорию эволюции, не принимать ее вовсе или противопоставлять ей другие гипотезы, однако вклад Чарлза Дарвина в науку, которая призвана служить человеку, никто не может оспорить. Поэтому второе название праздника - Международный день науки и гуманизма.

12 февраля внесено в календарь праздничных дат как Международный день брачных агентств. Организации, помогающие созданию семей, существуют уже более 370 лет. Первая подобная контора, «Бюро встреч и адресов», была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года.

В этот день произошло несколько важных исторических событий. Так, в 1864-м открылся Московский зоопарк, в 1908-м в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара с конечной точкой маршрута в Париже, а в 1955-м советское правительство решило создать космодром Байконур.

В этот день, кроме Чарльза Дарвина, появились на свет ликвидировавший рабство 16-й президент США Авраам Линкольн, супруга Карла Маркса Жени фон Вестфален, одна из величайших балерин ХХ века Анна Павлова, русская писательница и общественная деятельница Елена Рерих, маршал Советского Союза Василий Чуйков.

По народному календарю сегодня Василий Великий. Он почитается вместе с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом, поэтому 12 февраля также называется Трехсвятием. Считается, что на Трехсвятие звери образуют пары. В этот день пристально наблюдали за поведением зверей и птиц. Если в сад забегал заяц или неподалеку от жилья людей выл волк, то ждали холодов. А вот появление мышей на улице сулило оттепель.

Именины 12 февраля отмечают Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан и Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня в голову могут прийти свежие идеи и оригинальные решения.