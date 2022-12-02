3 декабря - Международный день инвалида

02.12.2022 | 14:34

Сегодня, 3 декабря, в России отмечается День Неизвестного Солдата. Его символом стали слова «Никто не забыт, ничто не забыто».

3 декабря 1966 года у стен Московского Кремля в Александровском саду захоронили прах Неизвестного Солдата. Это сделали в честь 25-летия разгрома фашистов под столицей. С того момента каждый год в России устраивают торжества и возлагают цветы к памятникам павшим воинам и воинским захоронениям.

А во всем мире сегодня звучат речи о том, что люди с ограниченными возможностями должны иметь такие же права, как и здоровые. Ведь 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он появился в календаре в 1992 году.

Знаете ли вы, что около 15% населения планеты, миллиард человек, являются инвалидами? Наверное, каждому из нас приходилось общаться с теми, кто в силу состояния своего здоровья оказывается беспомощным в той или иной ситуации. Международный день инвалидов был учрежден именно с целью привлечь внимание к проблемам таких людей, защитить их достоинство, права и благополучие.

Также сегодня профессиональный праздник у российских юристов. Кроме того, во всем мире отмечается (правда, неофициально) День компьютерной графики. Примечательно, что дата, выбранная для праздника создателями трехмерных изображений, начинается со знакового сочетания символов: 3D - 3 December.

Кроме того, сегодня Международный день борьбы с пестицидами. Эти опасные химикаты вредят не только человеку, но и наносят непоправимый ущерб окружающей среде.

3 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1865 году была основана Петровская земледельческая и лесная академия, ныне РГАУ - Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева. В 1872-м на обломке одной из табличек с отрывком из шумерского эпоса обнаружили начало легенды о Всемирном потопе. В 1875-м состоялась московская премьера Первого фортепианного концерта Петра Чайковского. В 1967-м хирург Кристиан Барнард осуществил первую успешную пересадку сердца. А в 1992-м состоялась первая в мире передача СМС-сообщения.

В народном календаре 3 декабря день Прокла. К нему окончательно устанавливалась зимняя санная дорога, и наши предки говорили: «До Прокла не жди от дороги прока». В этот день было принято проклинать нечисть, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прятались от морозов, и не причинили вреда людям.

3 декабря родились король Франции Карл VI Безумный, актриса театра и кино Нина Дорошина, конструктор танков Михаил Кошкин, британский рок-музыкант Оззи Осборн и американская актриса Джулианна Мур.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Макар, Николай, Татьяна и Фекла.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для решительных действий, они могут привести вас к желаемому результату.